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https://sputnik-georgia.ru/20220719/kikabidze-otmetit-84-y-den-rozhdeniya-v-batumi-268614361.html
Кикабидзе отметит 84-й день рождения в Батуми
Кикабидзе отметит 84-й день рождения в Батуми
Всенародному любимцу сегодня исполняется 84 года 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T10:21+0400
2022-07-19T10:21+0400
вахтанг кикабидзе
грузия
культура
новости
батуми
концерт
анонсы
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе отметит свой 84-й день рождения сольным концертом в курортном городе Батуми (Аджария) 19 июля.Артист уже несколько лет не изменяет традиции и отмечает день своего рождения на сцене. На этот раз маэстро выступит на сцене Батумского центра искусства вместе со своими друзьями. Концерт носит благотворительный характер.Путь звездыАктер, сценарист и режиссер Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В старших классах начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел.В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. Начало его творческого пути на эстраде связано с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", в которых он выступал в 1960-е и 1970-е годы. В "Орэра", куда Буба пришел в 1966 году, он играл на ударных, а также был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.Вахтанг Кикабидзе – юбиляр: топ-5 малоизвестных ролей артиста &gt;&gt;&gt;В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1966 году, в фильме "Встречи в горах" (режиссер Николай Санишвили). Однако первой его серьезной работой в кино стала картина "Не горюй!" (1969) режиссера Георгия Данелия, в которой его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За эту работу Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) в 1970 году.После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков, последовали новые работы: "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Совсем пропащий" (1973) Георгия Данелия, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана."Всю ночь плакал, как женщина" - Кикабидзе о смерти Данелия&gt;&gt;Новая волна популярности пришла к актеру с комедией Георгия Данелия "Мимино" (1977), где ему досталась роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах.В 1981 году на основе своих рассказов Кикабидзе снял свой первый фильм – лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!", состоящую из четырех новелл ("Ужин", "Секрет", "Командировка" и "Моцарт"). В 1983 году на фестивале в Габрово Кикабидзе получил за эту работу "Гран-при". За ней последовала еще одна его картина – музыкальная комедия "Мужчины и все остальные" (1985), где он исполнил главную роль.С 1986 года по 1990 год Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии "Рэро". В 1990-е и 2000-е годы стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности.Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.
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вахтанг кикабидзе, грузия, культура, новости, батуми, концерт, анонсы

Кикабидзе отметит 84-й день рождения в Батуми

10:21 19.07.2022
© photo: Sputnik / Yekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2022
© photo: Sputnik / Yekaterina Chesnokova
/
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Всенародному любимцу сегодня исполняется 84 года
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе отметит свой 84-й день рождения сольным концертом в курортном городе Батуми (Аджария) 19 июля.
© photo: Sputnik / Oksana DzadanВахтанг (Буба) Кикабидзе
Вахтанг (Буба) Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
Вахтанг (Буба) Кикабидзе
© photo: Sputnik / Oksana Dzadan
Артист уже несколько лет не изменяет традиции и отмечает день своего рождения на сцене. На этот раз маэстро выступит на сцене Батумского центра искусства вместе со своими друзьями. Концерт носит благотворительный характер.

Путь звезды

Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В старших классах начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел.
© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкЭстрадный певец Вахтанг Кикабидзе
Эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
Эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе
© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин
/
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В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. Начало его творческого пути на эстраде связано с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", в которых он выступал в 1960-е и 1970-е годы. В "Орэра", куда Буба пришел в 1966 году, он играл на ударных, а также был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.
Вахтанг Кикабидзе – юбиляр: топ-5 малоизвестных ролей артиста >>>
В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1966 году, в фильме "Встречи в горах" (режиссер Николай Санишвили). Однако первой его серьезной работой в кино стала картина "Не горюй!" (1969) режиссера Георгия Данелия, в которой его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За эту работу Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) в 1970 году.
© photo: Sputnik / Galina Kmit / Перейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян
Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян
© photo: Sputnik / Galina Kmit
/
Перейти в фотобанк
После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков, последовали новые работы: "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Совсем пропащий" (1973) Георгия Данелия, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана.
"Всю ночь плакал, как женщина" - Кикабидзе о смерти Данелия>>
Новая волна популярности пришла к актеру с комедией Георгия Данелия "Мимино" (1977), где ему досталась роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе в фильме "Мимино"
Вахтанг Кикабидзе в фильме Мимино - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
Вахтанг Кикабидзе в фильме "Мимино"
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
В 1981 году на основе своих рассказов Кикабидзе снял свой первый фильм – лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!", состоящую из четырех новелл ("Ужин", "Секрет", "Командировка" и "Моцарт"). В 1983 году на фестивале в Габрово Кикабидзе получил за эту работу "Гран-при". За ней последовала еще одна его картина – музыкальная комедия "Мужчины и все остальные" (1985), где он исполнил главную роль.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Вахтанг Кикабидзе на Международном музыкальном фестивале ЖАРА - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2022
Вахтанг Кикабидзе на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
С 1986 года по 1990 год Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии "Рэро". В 1990-е и 2000-е годы стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности.
Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.
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