Кикабидзе отметит 84-й день рождения в Батуми
© photo: Sputnik / Yekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку
© photo: Sputnik / Yekaterina Chesnokova/
Всенародному любимцу сегодня исполняется 84 года
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе отметит свой 84-й день рождения сольным концертом в курортном городе Батуми (Аджария) 19 июля.
© photo: Sputnik / Oksana DzadanВахтанг (Буба) Кикабидзе
Вахтанг (Буба) Кикабидзе
© photo: Sputnik / Oksana Dzadan
Артист уже несколько лет не изменяет традиции и отмечает день своего рождения на сцене. На этот раз маэстро выступит на сцене Батумского центра искусства вместе со своими друзьями. Концерт носит благотворительный характер.
Путь звезды
Актер, сценарист и режиссер Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. В старших классах начал увлекаться музыкой, стал посещать репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел.
Эстрадный певец Вахтанг Кикабидзе
© photo: Sputnik / Юрий Абрамочкин/
В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. Начало его творческого пути на эстраде связано с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", в которых он выступал в 1960-е и 1970-е годы. В "Орэра", куда Буба пришел в 1966 году, он играл на ударных, а также был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.
В кино Вахтанг Кикабидзе дебютировал в 1966 году, в фильме "Встречи в горах" (режиссер Николай Санишвили). Однако первой его серьезной работой в кино стала картина "Не горюй!" (1969) режиссера Георгия Данелия, в которой его партнерами по площадке стали Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская и Евгений Леонов. За эту работу Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене (Испания) в 1970 году.
Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян
© photo: Sputnik / Galina Kmit/
После колоссального успеха среди зрителей и признания критиков, последовали новые работы: "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Совсем пропащий" (1973) Георгия Данелия, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана.
Новая волна популярности пришла к актеру с комедией Георгия Данелия "Мимино" (1977), где ему досталась роль летчика из небольшого грузинского поселка, мечтающего летать на больших лайнерах.
Вахтанг Кикабидзе в фильме "Мимино"
© photo: Sputnik/
В 1981 году на основе своих рассказов Кикабидзе снял свой первый фильм – лирическую комедию "Будь здоров, дорогой!", состоящую из четырех новелл ("Ужин", "Секрет", "Командировка" и "Моцарт"). В 1983 году на фестивале в Габрово Кикабидзе получил за эту работу "Гран-при". За ней последовала еще одна его картина – музыкальная комедия "Мужчины и все остальные" (1985), где он исполнил главную роль.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Вахтанг Кикабидзе на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
С 1986 года по 1990 год Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии "Рэро". В 1990-е и 2000-е годы стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на концертной деятельности.
Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.