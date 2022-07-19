https://sputnik-georgia.ru/20220719/rassmotrenie-dela-gendirektora-telekanala-v-appelyatsionnom-sude-pereneseno-268673353.html

Рассмотрение дела гендиректора телеканала в аппеляционном суде перенесено

Рассмотрение дела гендиректора телеканала в аппеляционном суде перенесено

Заседания на сентябрь уже полностью расписаны, поэтому провести слушание до октября невозможно, заявили в суде 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T20:25+0400

2022-07-19T20:25+0400

2022-07-19T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд продолжит рассмотрение дела гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, заседание назначено на 14:00 4 октября.Тбилисский городской суд первой инстанции вынес приговор по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари 16 мая. Суд признал Гварамия, который до июля 2019 года был гендиректором "Рустави 2", виновным в злоупотреблении полномочиями. Он был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы.Как пояснили члены судейской коллегии на сегодняшнем заседании, впереди август - период отпусков, заседания на сентябрь уже полностью расписаны, поэтому провести слушание до октября невозможно.В свою очередь, адвокаты Гварамия заявили, что проведение следующего заседания спустя два с половиной месяца - это нарушение сроков."Дата первого заседания суда предусмотрена пятой частью 295 статьи Процессуального кодекса, а уже в шестой части говорится , что решение должно быть принято в течение двух месяцев после поступления иска. Эти два месяца истекают 14 сентября", - сказал адвокат Гварамия Димитрий Садзаглишвили.Как заявил сам Гварамия, во время сегодняшнего слушания он борется не за собственную свободу, а за европейское будущее Грузии.Приговор основателю ТВ "Мтавари архи" основывался на доказательствах – судья >>"Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны… Условно, я не борюсь за Нику Гварамия и за его свободу, я борюсь за страну, за ее европейское будущее", — отметил Гварамия.По делу также проходят бывший финансовый директор "Рустави 2" Кахабер Дамения и директор компании "Интер медиа" Зураб Иашвили.Дело о нанесении "Рустави 2" многомиллионного ущерба ведет судейская коллегия – председатель Мераб Джорбенадзе, Лавренти Маглакелидзе и Давид Мамисеишвили.Кто нарушил конфиденциальность? Судья по делу Гварамия дал интервью ТВ >>Что касается адвокатов, интересы Гварамия защищают Дмитрий Садзаглишвили и Кетеван Чомахашвили, адвокатами Дамения являются Бека Басилая и Кахабер Церетели. Басилая также защищает интересы Иашвили.Сторону обвинения представляют прокуроры Генпрокуратуры Владимир Векелиани и Звиад Губеладзе.Дамения был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и в качестве наказания оштрафован на 50 тысяч лари, а обвиняемый в коммерческом подкупе и изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов Иашвили – оправдан.

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грузия, новости, политика, ника гварамия, тбилисский апелляционный суд