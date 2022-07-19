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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T07:01+0400

2022-07-19T07:01+0400

2022-07-19T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 1,1% и составила 82,35 доллара с доходностью 8,31%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,54%, торги закрылись с доходностью 6,67% по цене 99,38 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 94,57 пункта с доходностью 9,78%, за неделю цена понизилась на 0,82%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,47% до 84,37 пункта, доходность составила 7,3%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 3,3% и составила 14,38 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 320 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,5-14,4 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 4,28% и составила 6,09 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 112 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,78-6,15 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 4,06% до 11,82 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 137 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,38-12,4 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации