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Заработают ли мельницы в Грузии – ответ главы Минсельхоза

Заработают ли мельницы в Грузии – ответ главы Минсельхоза

Ассоциация производителей пшеницы и муки предложила правительству Грузии план спасения мельниц 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T09:01+0400

2022-07-19T09:01+0400

2022-07-19T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. В связи с решением проблем грузинских мелькомбинатов, важно принять решение, которое не будет болезненным для населения, и не вызовет рост стоимости хлеба, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.Почти все грузинские мелькомбинаты закрыты на замок, после решения России ввести механизм плавающей пошлины на экспорт зерновых с июня 2021 года. Ассоциация производителей пшеницы и муки предложила правительству Грузии план спасения мельниц.Что предлагают производители пшеницыАссоциация производителей пшеницы и муки предложила правительству новый план помощи грузинским мельницам: ввести предимпортную (балансирующую, плавающую) пошлину на импорт муки.Ежемесячно 7 000 тонн импортной муки первого сорта освобождать от предимпортной пошлины при условии ее использования хлебозаводами для изготовления так называемого социального хлеба ежедневного потребления (7 000 тонн в месяц – это количество муки, которое требуется пекарям в месяц для выпечки так называемого социального хлеба).Подорожает ли хлеб в Грузии – мнение производителей >>В Ассоциации уверены, что эти меры помогут мельницам заработать, обеспечить продовольственную безопасность и сохранить стоимость хлеба."По вопросу пшеницы мы находимся в постоянном контакте с мельницами и ассоциацией. Мы давно работаем над этими вопросами. Конечно, параллельно мы наблюдаем за процессами, происходящими на рынке", – сказал Шамугия.По его словам, в последнее время произошли некоторые изменения в плане снижения цен на пшеницу. Кроме того, в Грузии сейчас активно идет процесс сбора урожая, что поможет мельницам заработать.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Цены растут, зерна не хватает? Что происходит на рынке пшеницы >>Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно, сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.Диверсификация рынков и местное производство: проблема зерна в Грузии >>За первые пять месяцев с начала года Грузия импортировала 44,4 тысячи тонн пшеницы, на 69,8% меньше, чем в январе-мае 2021 года.В январе-мае 2022 года Грузия импортировала более 63 тысяч тонн муки, на 911% больше аналогичного показателя прошлого года. Основным поставщиком муки, как и в случае с пшеницей, остается Россия. В небольших объемах продукцию завезли из Турции, Казахстана, Италии, Литвы, Украины, Австрии и Франции.

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грузия, новости, экономика, зерно, хлеб