https://sputnik-georgia.ru/20220720/predsedatel-gruzinskoy-mechty-vstal-na-zaschitu-sudi-chkhikvadze-268720688.html

Председатель "Грузинской мечты" встал на защиту судьи Чхиквадзе

Председатель "Грузинской мечты" встал на защиту судьи Чхиквадзе

Кобахидзе ждет от посла США в Грузии опровержения слов судьи или взятия на себя ответственности 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T19:31+0400

2022-07-20T19:31+0400

2022-07-20T20:16+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Обычной самозащитой, а не кампанией против кого-то назвал лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявление судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе о посольстве США.Ранее Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.Он отметил, что ждал от посла США внятного разъяснения и опровержения того, что кто-то из американского посольства позволил себе оказать давления на судью, однако опровержения он так и не услышал."Я ожидал, что посол опровергнет это обвинение, которое прозвучало от судьи Чхиквадзе. Но мы не услышали этого, что заставляет задуматься и вызывает тревогу", - сказал Кобахидзе.По словам Кобахидзе, кто-то должен взять на себя ответственность за случившееся.Спорные вопросы обсуждаем лично и публично – посол США в Грузии о заявлении судьи>>"Этот факт нужно либо опровергнуть четко и ясно, либо кто-то должен взять на себя ответственность, что со стороны конкретного сотрудника посольства осуществлено давление на грузинского судью", - сказал Кобахидзе.Он не исключил инициирование законодательных изменений, чтобы защитить судей от любого вмешательства в их работу. Ранее судья Чхиквадзе раскрыл еще одну деталь разговора с сотрудником американского посольства. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия.Посольство США оказывает давление на судей - экс-члены Совета юстиции Грузии>>Накануне посол США Келли Дегнан заявила, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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