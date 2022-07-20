https://sputnik-georgia.ru/20220720/spornye-voprosy-obsuzhdaem-lichno-i-publichno---posol-ssha-v-gruzii-o-zayavlenii-sudi--268704810.html

Спорные вопросы обсуждаем лично и публично – посол США в Грузии о заявлении судьи

Спорные вопросы обсуждаем лично и публично – посол США в Грузии о заявлении судьи

Американской посол считает, что в Грузии создали много шума вокруг того, что не является скандалом 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T13:25+0400

2022-07-20T13:25+0400

2022-07-20T13:36+0400

грузия

политика

новости

ника гварамия

сша

келли дегнан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:168:3229:1984_1920x0_80_0_0_3f8f05a7a28a1a5e368fc93bcd5eefea.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений, заявила американский посол Келли Дегнан, комментируя заявление судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе.Ранее Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.По ее словам, в случае возникновения больших опасений, посольство делает публичные заявления."Иногда мы говорим об этом публично, если у нас по этому вопросу большие опасения, и это то, что мы сделали и в этом случае. Мы опубликовали публичное заявление, в котором выразили обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу обстоятельств времени и обвинений (по делу Гварамия – ред.)", – сказала Дегнан. Опасения, по ее словам, выразили не только США, но и Народный защитник Грузии, некоторые грузинские неправительственные организации и международные друзья страны. Кто нарушил конфиденциальность? Судья по делу Гварамия дал интервью ТВ>>"Так что это не было сделано тайно, это было сделано достаточно публично и это вполне нормально. Это стандартная практика. Думаю, что много много шума делается из того, что совершенно не является скандалом", – отметила Дегнан. При этом посол подчеркнула, что США уже давно помогают судебной системе Грузии развивать ее возможности, повышать профессионализм, прозрачность и независимость.По словам Дегнан, это включает в себя многочисленные программы обмена между американскими экспертами и грузинскими судьями, прокурорами и юристами. В этих программа приняли участие более 6 тысяч грузин. Как заявил ранее судья Чхиквадзе, сотрудник американского посольства Бурк также сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна, и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия. Приговор основателю ТВ "Мтавари архи" основывался на доказательствах – судья>>Вскоре после скандального заявления судьи посол США заявила, что любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует действительности. Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиция уверены, что решение было политическим.Прямого ответа не было - "Грузинская мечта" недовольна ответом посла США>>В правящей партии же заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, ника гварамия, сша, келли дегнан