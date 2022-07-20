https://sputnik-georgia.ru/20220720/posolstvo-ssha-okazyvaet-davlenie-na-sudey---eks-chleny-soveta-yustitsii-gruzii-268712710.html

Посольство США оказывает давление на судей - экс-члены Совета юстиции Грузии

Посольство США оказывает давление на судей - экс-члены Совета юстиции Грузии

Спасибо США за донорскую поддержку системы правосудия Грузии, но это не дает право на вмешательство, заявили Заза Харебава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T16:01+0400

2022-07-20T16:01+0400

2022-07-20T16:08+0400

грузия

новости

ника гварамия

сша

высший совет юстиции

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Бывшие члены Высшего совета юстиции Грузии осудили отношение посольства США и непосредственно посла Келли Дегнан к грузинским судьям. Заза Харебава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили таким образом прокомментировали скандальное заявление судьи по делу основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия Лаши Чхиквадзе. Чхиквадзе 16 мая признал Гварамия виновным по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорил к 3,5 года тюрьмы. Там же приведены слова Чхиквадзе о том, что после приговора Бурк сообщил ему, что ввиду сложившейся ситуации он исключен из списка шести судей, направляющихся всего через пару дней на стажировку в США. "С одной стороны, данный факт является явным вмешательством в независимость конкретного судьи, а с другой – наглядным примером некоего "косвенного" давления на других судей, то есть как судья не должен вести себя, чтобы его повезли с визитом или аналогично не вычеркнули из уже существующего списка", - говорится в заявлении бывших членов совета юстиции.При этом они отметили, что решение остальных пятерых судей, которые должны были отправиться в США вместе Чхиквадзе, отказаться от поездки в знак профессионального достоинства и солидарности, заслуживает похвалы. Спорные вопросы обсуждаем лично и публично – посол США в Грузии о заявлении судьи>>Бывшие члены Совета юстиции также рассказали о том, что посол США Келли Дегнан периодически посещает судебные заседания по разным делам и беседует с судьями, "не имея элементарной коммуникации с Советом юстиции, его председателем или секретарем". Тем самым посол "явно не признает и умаляет роль администрации и руководства судебной системы", - говорится в заявлении.Авторы заявления назвали странным и печальным то, что за все это время посол ни разу не встречалась с составом самого Высшего совета юстиции, не интересовалась проблемами. Очевидно, что суд должен быть защищен от любого прямого или косвенного вмешательства с любой стороны - будь то правительство, частные организации, международные партнеры или доноры, отметили авторы заявления. Кто нарушил конфиденциальность? Судья по делу Гварамия дал интервью ТВ>>При этом они подчеркнули, что не забывают и ценят донорскую поддержку, которую США многие годы оказывали системе правосудия Грузии через свое посольство. Но это не дает какого-либо исключительного права вмешиваться во внутренние дела и/или управление судебной системой. Для бывших членов Совета также непонятно, почему Высший совет юстиции до сих пор не дал оценку случившемуся и не поддерживает судью Чхиквадзе. Судебная реформа в Грузии – как прошла первая встреча рабочей группы>>Высший совет юстиции — это независимый орган, контролирующий все процессы в судебной системе Грузии. В компетенцию Совета, среди прочего, входят вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины.

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грузия, новости, ника гварамия, сша, высший совет юстиции, тбилисский городской суд