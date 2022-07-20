https://sputnik-georgia.ru/20220720/zasedanie-po-delu-saakashvili-o-nezakonnom-peresechenii-granitsy-gruzii-otlozhili--268711602.html

Заседание по делу Саакашвили о незаконном пересечении границы Грузии отложили

Заседание по делу Саакашвили о незаконном пересечении границы Грузии отложили

Суд по делу находится на завершающем этапе, защита и обвинение допускают проведение судебного заседания в больнице 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T15:27+0400

2022-07-20T15:27+0400

2022-07-20T15:30+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили в очередной раз отложили из-за состояния здоровья подсудимого.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Он не исключил проведение судебного заседания в клинике, так как это позволяет Уголовно-процессуальный кодекс Грузии. По словам адвоката, место проведения заседания не имеет большого значения. Главное, чтобы состояние здоровья Саакашвили улучшилось настолько, чтобы он смог участвовать в нем. "Судебный процесс находится на этапе, когда сторона обвинения завершила изучение доказательств. Единственное, что сталось - это опрос Михаила Саакашвили", - сказал прокурор Леван Вепхвадзе. Он также подтвердил, что законодательство предполагает проведение выездных заседаний. Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили>>По данным телеканала "ТВ Пирвели", адвокаты Саакашвили работают над тем, чтобы в случае обвинительного приговора, его исполнение было отсрочено и он смог продолжить лечение за рубежом. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Минздрав: запроса о привлечении иностранных врачей для Саакашвили не было>>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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грузия, новости, михаил саакашвили