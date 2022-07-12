https://sputnik-georgia.ru/20220712/direktor-kliniki-vivamedi-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya-saakashvili-268456833.html

Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

Процесс лечения очень динамичный, соответственно периодически необходимо повторение исследований, заявил врач 12.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-12T18:10+0400

2022-07-12T18:10+0400

2022-07-12T18:17+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264636566_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_66766cfeb8a721e6c7e5a1b9f08bc655.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, нужно постоянно изучать анализы, заявил директор клиники "Вивамеди" Зура Чхеидзе журналистам.Саакашвили, отбывающего наказание по двум уголовным делам, этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость полноценного стационарного лечения.Между тем, семья экс-президента недовольна его лечением. Мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья его сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.Между тем в Минздраве Грузии заявили, что к ним не поступало запроса о привлечении иностранных специалистов.Точного диагноза привлеченные семьей независимые врачи не называют, по словам невролога Отара Тоидзе, у экс-президента "букет" заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии.Дело СаакашвилиСостояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года, на третий день после возвращения в Грузию.Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили."У Саакашвили лицо покойника" – адвокат экс-президента требует отсрочки наказания >>В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года .Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, михаил саакашвили