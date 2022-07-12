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Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
Процесс лечения очень динамичный, соответственно периодически необходимо повторение исследований, заявил врач 12.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-12T18:10+0400
2022-07-12T18:10+0400
2022-07-12T18:17+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, нужно постоянно изучать анализы, заявил директор клиники "Вивамеди" Зура Чхеидзе журналистам.Саакашвили, отбывающего наказание по двум уголовным делам, этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость полноценного стационарного лечения.Между тем, семья экс-президента недовольна его лечением. Мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья его сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.Между тем в Минздраве Грузии заявили, что к ним не поступало запроса о привлечении иностранных специалистов.Точного диагноза привлеченные семьей независимые врачи не называют, по словам невролога Отара Тоидзе, у экс-президента "букет" заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии.Дело СаакашвилиСостояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года, на третий день после возвращения в Грузию.Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили."У Саакашвили лицо покойника" – адвокат экс-президента требует отсрочки наказания >>В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года .Читайте также:
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили
Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
18:10 12.07.2022 (обновлено: 18:17 12.07.2022)
Процесс лечения очень динамичный, соответственно периодически необходимо повторение исследований, заявил врач
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, нужно постоянно изучать анализы, заявил директор клиники "Вивамеди" Зура Чхеидзе журналистам.
Саакашвили, отбывающего наказание по двум уголовным делам, этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость полноценного стационарного лечения.
"Все необходимые процедуры ему же провели. Процесс лечения очень динамичный, соответственно периодически необходимо повторение исследований. Состояние его здоровья стабильное, периодически необходимо повторять лабораторные исследования", - сказал Чхеидзе.
Между тем, семья экс-президента недовольна его лечением. Мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья его сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.
Между тем в Минздраве Грузии заявили, что к ним не поступало запроса о привлечении иностранных специалистов.
Точного диагноза привлеченные семьей независимые врачи не называют, по словам невролога Отара Тоидзе, у экс-президента "букет" заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии.
Дело Саакашвили
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года, на третий день после возвращения в Грузию.
Причиной ареста стали приговоры по двум уголовным делам. В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года - в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет.
Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против Саакашвили - о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств во время нахождения на посту президента с 2004 по 2013 и о незаконном пересечении границы 29 сентября 2021 года .
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