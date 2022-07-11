https://sputnik-georgia.ru/20220711/minzdrav-zaprosa-o-privlechenii-inostrannykh-vrachey-dlya-saakashvili-ne-bylo-268411502.html

Минздрав: запроса о привлечении иностранных врачей для Саакашвили не было

Минздрав: запроса о привлечении иностранных врачей для Саакашвили не было

На данном этапе ситуацию с здоровьем Саакашвили контролирует министерство юстиции и клиника, в которой находится пациент, заявила замминистра 11.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-11T16:57+0400

2022-07-11T16:57+0400

2022-07-11T16:59+0400

грузия

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михаил саакашвили

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шалва хачапуридзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Нового запроса о привлечении иностранных экспертов в процесс лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не поступало в министерство здравоохранения, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели 12 мая из руставской тюрьмы. Саакашвили не присутствовал на нескольких последних судебных процессах, как объясняют его адвокаты, по состоянию здоровья осужденного.По ее словам, на данном этапе ситуацию полностью контролирует министерство юстиции и департамент здравоохранения пенитенциарной службы, а также клиника в которой находится пациент.Мать Саакашвили Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья его сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.Ранее один из адвокатов Саакашвили - Шалва Хачапуридзе, заявил, что лицо Саакашвили покрыто черными пигментными пятнами и похоже на лицо покойника."Лечение Саакашвили невозможно" - невролог о состоянии экс-президента >>По словам адвоката, Саакашвили должны отсрочить отбывание наказания и при необходимости отправить на лечение за границу, так как в Грузии такие заболевания не лечат. При этом Хачапуридзе не уточнил, о каком конкретно заболевании идет речьСостояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года."У Саакашвили лицо покойника" – адвокат экс-президента требует отсрочки наказания >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, минздрав грузии, шалва хачапуридзе, возвращение и арест саакашвили