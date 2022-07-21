https://sputnik-georgia.ru/20220721/davleniya-ne-bylo---posol-ssha-o-skandalnom-zayavlenii-gruzinskogo-sudi-268750435.html

Давления не было - посол США о скандальном заявлении грузинского судьи

Давления не было - посол США о скандальном заявлении грузинского судьи

Ранее лидеры правящей партии Грузии призвали посла внятно объяснить, что происходит 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T19:50+0400

2022-07-21T19:50+0400

2022-07-21T19:52+0400

грузия

новости

ника гварамия

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

сша

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на суд, заявила глава дипмиссии Келли Дегнан в ответ на обвинения, которые посыпались в адрес посольства после скандального заявления судьи Лаши Чхиквадзе.Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.По ее словам, проводимая посольством работа подчеркивает способность выносить такие непредвзятые решения, которые основываются на законе и представленных доказательствах.При этом она отметила, что США не используют программы обмена для наказания кого-то или введения санкций.Как заявил ранее судья Чхиквадзе, сотрудник посольства США Бурк, помимо прочего, сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия.Посольство США оказывает давление на судей - экс-члены Совета юстиции Грузии>>Информацию о встрече Бурка с Чхиквадзе посол не стала ни опровергать, ни подтверждать. Она лишь сказала, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что судья сделал очень серьезное заявление и выразил надежду, что министерство иностранных дел подключится и с использованием дипломатических каналов разберется в вопросе.Более резким в своих оценках был председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что ждал от посла США внятного разъяснения и опровержения того, что кто-то из американского посольства позволил себе оказать давления на судью, однако опровержения он так и не услышал.Аналогичные заявления сделали многие депутаты от правящей партии. Спорные вопросы обсуждаем лично и публично – посол США в Грузии о заявлении судьи>>Оппозиция расценила комментарии представителей власти как нападки на стратегического партнера страны – США.Не оставил без внимания критику в адрес своего посла Госдепартамент США. Пресс-спикер Нед Прайс заявил, что дезинформация и личные атаки на посла Дегнан и ее команду не соответствуют тому, как общаются друг с другом партнеры. Что касается Гварамия, 16 мая он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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грузия, новости, ника гварамия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, сша