https://sputnik-georgia.ru/20220721/sekretnye-materialy-gogashvili-doshli-do-prokuratury---kakova-utechka-iz-sgb-gruzii-268752099.html

Секретные материалы Гогашвили дошли до прокуратуры - какова утечка из СГБ Грузии?

Секретные материалы Гогашвили дошли до прокуратуры - какова утечка из СГБ Грузии?

Каладзе, который в 2021 году второй раз стал мэром Тбилиси, назвал глупостью это исследование 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T21:05+0400

2022-07-21T21:05+0400

2022-07-21T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Неправительственные организации провели исследование по материалам, которые тайно предоставил им бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Иосифом (Сосо) Гогашвили, и обратились в прокуратуру для начала расследования.Сам Гогашвили с 16 июля находится в заключении. За день до этого он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Прокуратура предъявила Гогашвили обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.Что касается исследования неправительственных организаций, оно основано на корреспонденции 2018-2019 годов с электронной почты, созданной, предположительно, правящей партией "Грузинская мечта" и датированной 2020 годом документации.Как утверждают авторы исследования, с помощью этих ведомств собиралась личная информация о сотрудниках бюджетных организаций и других гражданах, предположительно, с целью оказания на них давления в будущем.Еще одним из методов привлечения голосов на выборах, согласно исследованию, было предоставление гражданам определенных поблажек. Среди них отмена условного наказания, досрочное освобождение из тюрьмы, восстановление приостановленных/конфискованных водительских прав, смягчение обвинения по текущим уголовным делам, улучшение условий отбывания наказания, отсрочка службы в армии и т.д.Служба госбезопасности опровергла обвинения бывшего замглавы СГБ>>Неправительственные организации, ссылаясь на полученные секретные материалы, утверждают, что во все эти процессы помимо правящей партии были вовлечены на то время заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и начальник генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили.Исследование провели НПО "Международная прозрачность - Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED)."Это просто большая глупость", - сказал генсек правящей "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Спецслужба приступила к расследованию задержания экс-чиновника СГБ Грузии >>"Если расследование и должно начаться и если есть какие-то вопросы, то это фальсифицированный параллельный подсчет ISFED. Это реальность, подтвержденный факт... После этого уволился его руководитель", - сказал Каладзе журналистам. По его словам, это было "одной из главных частей, компонентов революционного пути" оппозиции. Тем самым противники нынешней власти Грузии пытались убедить население в том, что "Грузинская мечта" якобы сфальсифицировала выборы. Несмотря на все это, по словам Каладзе, жители Тбилиси поддержали его кандидатуру на посту мэра. В 2021 году Каладзе второй раз стал градоначальником.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, каха каладзе, тбилиси, международное общество справедливых выборов и демократии