https://sputnik-georgia.ru/20220722/kakim-standartam-dolzhny-sootvetstvovat-kliniki-gruzii---otvet-glavy-minzdrava-268756870.html

Каким стандартам должны соответствовать клиники Грузии – ответ главы Минздрава

Каким стандартам должны соответствовать клиники Грузии – ответ главы Минздрава

Мы даем более двух лет, чтобы они соответствовали этому стандарту, заявил министр 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T07:01+0400

2022-07-22T07:01+0400

2022-07-22T08:17+0400

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зураб азарашвили

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Грузинские клиники смогут работать только в том случае, если будут соответствовать международным стандартам и получат соответствующую аккредитацию, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.В середине июля министр здравоохранения Грузии встретился с региональным директором международной организации аккредитации здравоохранения Joint Commission International (JCI) Муратом Кучукаи. Они обсудили направления улучшения качества защиты безопасности и здоровья пациентов и то, какие этапы должны пройти клиники чтобы соответствовать международной аккредитации здравоохранения.Этот стандарт включает в себя качество медицинских услуг инфраструктуры, а также квалификацию медицинского персонала.По словам Зураба Азарашвили, клиникам будет предоставлен разумный срок для получения аккредитации."Некоторые клиники уже прошли эту аккредитацию по собственной инициативе. Думаю, мы даем разумный срок, более двух лет, чтобы они соответствовали этому стандарту. Когда они его выполнят, у них будет возможность продолжить работу шаг за шагом", – сказал Зураб Азарашвили.Часть клиник Грузии угрожает выйти из госпрограммы всеобщего здравоохранения >>По словам министра, исходя из средств, выплачиваемых из государственного бюджета, в клиниках должен быть соответствующий сервис и качество."Конечно, мы хотим, чтобы качество услуг и доверие к медицинской сфере было среди людей, чтобы были авторитетные услуги, оказываемые врачами, медсестрами и другим медицинским персоналом с высоким авторитетом, какие услуги получает наше население и которые финансируются за счет государства", – сказал Азарашвили.Что касается тарифов клиник, то, по словам Зураба Азарашвили, с сентября будет поэтапно внедряться новая система, посредством которой тарифы будут объективно рассчитываться и по этим тарифам будет возмещаться государство."Мы запустим эту систему с сентября и тарифы будут объективно рассчитываться, и по этим тарифам государство будет платить без вмешательства человека. Это будут тарифы, которые будут объективно рассчитываться на конкретные медицинские услуги по стандартам, по которым считаются медицинские услуги ведущих или менее ведущих стран", – сказал министр.В каких случаях Минздрав Грузии не будет финансировать пациентов с COVID-19 в клиниках >>По словам министра, государство будет финансировать клиники Грузии по новому методу DRG-системы.DRG (Diagnostic Related Group) или "диагностически связанные группы" – это система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения. При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев.Внедрение новой системы в клиниках Грузии начато с апреля в пилотном режиме, а с сентября-октября распространится уже на все госпитали страны. Поэтапно все клиники должны отвечать тем стандартам, которые для них будет устанавливать государство.По словам Азарашвили, в плане действия до 2030 года расписано, в каком году и на каком этапе должно произойти финансирование здравоохранения.

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