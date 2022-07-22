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"Нацдвижение" согласно работать с "Грузинской мечтой" на выполнение требований ЕС

"Нацдвижение" согласно работать с "Грузинской мечтой" на выполнение требований ЕС

Комитетские слушания – это тот официальный институционализированный парламентский формат, в котором мы собираемся участвовать, заявил представитель оппозиции 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T19:16+0400

2022-07-22T19:16+0400

2022-07-22T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готова работать в комитетском формате вместе с правящей партией "Грузинская мечта" над выполнением 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата, заявил депутат от ЕНД Леван Бежашвили.Ранее к совместной работе правящую партию и оппозицию призвали европарламентарии, которые провели встречи в Тбилиси. Оппозиция согласна c тем, что работа над выполнением рекомендаций ЕС должна вестись координировано, с участием всех сторон. Но некоторые из них отказываются работать в запущенных "Грузинской мечтой" форматах, заявляя, что их не устраивают предусловия.Однако, как отметил Бежашвили, в ближайшем будущем партия обсудит этот вопрос и примет окончательное решение."Предположительно, мы вновь останемся в том формате, который является официальным и институционализированным. Это комитетские слушания и формат внеочередной сессии", - отметил Бежашвили.По его словам, у оппозиции есть "довольно плохой опыт" сотрудничества с "Грузинской мечтой" в подобных рабочих группах и комиссиях.В целом довольны - евродепутаты обсуждают в Грузии выполнение условий ЕС >>"Рабочие группы в условиях "Грузинской мечты" неэффективные, недейственные и ставят целью лишь затягивание процесса, что, безусловно, не должно входить в наши интересы", - подчеркнул депутат.Между тем депутат Европарламента Виола фон Крамон на своей странице в соцсети написала: "Девиз Грузии "Сила в единстве" - к сожалению, существование параллельных групп работающих над рекомендациями ЕС не демонстрирует ни единство, ни силу".По ее словам, статус кандидата в ЕС не является достижением одной партии, а всего политического класса. Все вносят свой вклад, отметила фон Крамон.Грузинские депутаты обсудили с гражданским сектором условия Евросоюза >>Ранее лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе заявил, что после того, как правящая партия сорвала проведение внеочередной сессии парламента, которую по инициативе оппозиции 18 июля созвала президент, необходимо начать альтернативный процесс, в рамках которого будут разработаны законопроекты. С этой целью оппозиция планирует создать альтернативные рабочие форматы.В отличие от Грузии, Украина и Молдова уже получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. С Грузией решили повременить, пока она не выполнит условия, которые представила в своем заключении Еврокомиссия.Речь идет о 12 пунктах, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, европарламент, еврокомиссия, единое нацдвижение