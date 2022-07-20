https://sputnik-georgia.ru/20220720/v-tselom-dovolny---evrodeputaty-obsuzhdayut-v-gruzii-vypolnenie-usloviy-es-268717125.html

В целом довольны - евродепутаты обсуждают в Грузии выполнение условий ЕС

В целом довольны - евродепутаты обсуждают в Грузии выполнение условий ЕС

Макаллистер с сожалением отметил поляризацию в политической среде Грузии 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T17:32+0400

2022-07-20T17:32+0400

2022-07-20T17:42+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

брюссель

европарламент

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/76/243327670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdcd692d0dd774462a9d72de5c5c2814.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Работа властей и оппозиции Грузии над выполнением 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз вселяет надежду в европарламентариев, заявил глава делегации Европарламента Дэвид Макаллистер в Тбилиси на пресс-конференции.Шесть евродепутатов начали визит в Грузию со встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Далее они проведут переговоры с премьер-министром, спикером парламента, представителями оппозиции и неправительственных организаций.По его словам, Евросоюз всегда активно призывал противоборствующие стороны к тому, чтобы как-то договориться об основных реформах, развитии демократии и укреплении верховенства закона, которые так важны для Грузи. Грузинские депутаты обсудили с гражданским сектором условия Евросоюза>>"Мы обсудили с президентом, насколько важно, чтобы все политические силы отложили в сторону свои разногласия и конструктивно работали для достижения одной цели. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, всегда всплывает одно слово – поляризация", - заявил Маккалистер.Это, по словам евродепутата, политический процесс характеризуется очень жесткой риторикой и неспособностью, нежеланием оппозиционных политических партий работать вместе с властью.При этом он отметил важность решения Совета Евросоюза от 23 июня предоставить Грузии европейскую перспективу. В отличие от Грузии, статус кандидата в ЕС было решено предоставить двум другим странам, подавшим соответствующие заявки, - Украине и Молдове.По его словам, Грузия является членом европейской семьи, но страна должна решить определенные приоритетные вопросы, чтобы получить статус кандидата.Макаллистер подчеркнул, что расширение Евросоюза является процессом, который основывается на заслугах стран и требует соответствующих реформ. Это норма, по словам евродепутата, "не потерпит торга".Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями >>Европарламентарий также заявил, что народ заслуживает мирной и безопасной жизни "в демократической и процветающей стране".О важности совместной работы оппозиции и правящей партии по выполнению 12 условий Евросоюза заявила и президент Грузии. "Еще раз подчеркну, что совместная работа означает работу в парламенте, в форме сессии, в комитетах, то есть на пленарном заседании или в комитетах, а также в рабочих группах, представленных властью, большинством. Мы должны работать везде, и все должны работать", - заявила Зурабишвили на пресс-конференции.По ее словам, только так Грузия сможет достичь того, чего желает 85% ее населения.Кроме того, по словам президента, власти Грузии должны вести активную работу в Брюсселе. "Работа должна начаться, во-первых, в Брюсселе. Я жду, что отсюда туда поедут представители власти, чтобы выяснить с комиссией (Еврокомиссия - ред.) кое-какие детали и как должны быть выполнены некоторые части этих пунктов", - заявила Зурабишвили.Президент Грузии подчеркнула, что основная ответственность за текущие процессы лежит на власти. Она призвала руководство страны прекратить играть в своего рода в пинг-понг с европарламентариями и перестать делать заявления о желании Евросоюза открыть в Грузии "второй фронт".Оппозиционная партия "Лело" назвала условие участия в выполнении рекомендаций ЕС >>"Я обращаюсь к власти, есть вещи, о которых нельзя говорить, есть обвинения, например то, что ЕС ждет от нас открытия второго фронта и войны, это неприемлемо. Нельзя в таких условиях начинать диалог с людьми, которые приезжают сюда, чтобы показать нам, что всячески поддерживают нас в этом очень сложном процессе", - сказала Зурабишвили.Как отметила президент, этот сложный процесс приведет Грузию к получению статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В заключении Еврокомиссии по заявке Грузии, которую поддержал Евросовет, сказано, что она должна выполнить конкретные условия - 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , брюссель, европарламент, еврокомиссия