https://sputnik-georgia.ru/20220722/prezident-gruzii-privilas-ot-koronavirusa-vtoroy-buster-dozoy-268787029.html

Президент Грузии привилась от коронавируса второй бустер-дозой

Президент Грузии привилась от коронавируса второй бустер-дозой

Четвертая доза вакцины против коронавируса разрешена всем лицам в возрасте 50 лет и старше с 13 июня 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T19:51+0400

2022-07-22T19:51+0400

2022-07-22T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Президент Грузии Cаломе Зурабишвили привилась четвертой (бустерной) дозой вакцины от коронавируса в одной из клиник города.Администрация президента опубликовала фото главы государства в процессе вакцинации в одной из клиник страны в соцсети, сопроводив его хэштегами "Бустер защищает", "Вакцинируйся", "Вместе победим пандемию".Дополнительная бустер-доза, то есть четвертая доза вакцины против коронавируса, разрешена всем лицам в возрасте 50 лет и старше с 13 июня.Особую рекомендацию привиться второй бустер-дозой Минздрав дает лицам со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями, лицам, проживающим в приюте длительного ухода. Также четвертая доза против коронавируса рекомендована лицам со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями в возрасте от 12-49 лет.В Грузии стартовал новый проект по поддержке вакцинации от COVID-19 >>Кроме того, в возрастной группе 12-17 лет вторая бустер-доза проводится на основании обращения врача прививочного учреждения, а в возрастной группе 18-49 лет - при предъявлении любого документа, подтверждающего заболевание.Привиться четвертой дозой разрешено и персоналу, занятому в медучреждении.Иммунизация четвертой дозой рекомендована через четыре месяца после третьей прививки. Вакцина может быть той же, или возможно выбрать другой препарат, находящийся в наличии.На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.Эпидемиолог рекомендовал жителям Грузии вакцинироваться перед осенью >>Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.В Грузии в течение последних нескольких недель стабильное эпидположение и значительного роста ковид-инфицированных не наблюдается. Также минимально количество тех пациентов, которые нуждаются в госпитализации.Между тем, эксперты в сфере здравоохранения говорят, что Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса, которая ожидается в октябре.

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса