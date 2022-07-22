https://sputnik-georgia.ru/20220722/strannaya-otsenka---advokat-ivanishvili-o-zayavlenii-prezidenta-gruzii-268779558.html

"Странная оценка" - адвокат Иванишвили о заявлении президента Грузии

"Странная оценка" - адвокат Иванишвили о заявлении президента Грузии

Президент считает, что негативная запись об Иванишвили попала в резолюцию Европарламента из-за бездействия "Грузинской мечты" и его адвоката 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T16:44+0400

2022-07-22T16:44+0400

2022-07-22T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. У президента Грузии Саломе Зурабишвили неправильное представление о компетенции адвокатов, заявил защитник интересов основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Виктор Кипиани.Накануне Зурабишвили заявила, что негативная запись об Иванишвили попала в резолюцию Европарламента из-за того, что правящая партия и адвокат в отличие от оппозиции не ездили в Страсбург со своими аргументами.По его словам, адвокат занимается адвокатированием, а не лоббированием в межгосударственных отношениях, тем более когда речь идет о документе с политической нагрузкой."В каком статусе и формате юридический консультант, представляющий частный спор, должен вступать в коммуникацию с европарламентариями? Если бы госпожа Саломе получила надлежащий совет и консультацию, ее ответ на этот вопрос, возможно, был бы более убедительным и точным", - подчеркнул Кипиани.Credit Suisse, создавая проблемы Иванишвили, вредит себе - Кобахидзе>>Одна из рекомендаций Совету ЕС в резолюции Европарламента от 9 июня - введение индивидуальных санкций против Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем.Ранее Кипиани сказал, что Иванишвили спокойно относится к вопросу возможного введения против него санкций. При этом он отметил, что Иванишвили с 4 марта практически уже ощущает на себе санкции, так как не может получить свои деньги из швейцарского банка.Бидзина Иванишвили подал в суд на швейцарский банк Credit Suisse пять лет назад.Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили>>Иванишвили судится как непосредственно с Credit Suisse, так и с созданным им трастовым фондом Green Vals Trust. В первом случае дело касается потери 400 миллионов долларов с его страховой схемы в результате мошенничества одного из сотрудников банка, а во втором - отказа Green Vals Trust осуществить запрошенные выплаты.Трастовый фонд обосновал задержку "геополитической обстановкой в Восточной Европе". Что касается самого Credit Suisse, в марте Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против банка на сумму около 500 миллионов долларов, но тот подал апелляцию.

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