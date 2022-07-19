https://sputnik-georgia.ru/20220719/credit-suisse-sozdavaya-problemy-ivanishvili-vredit-sebe---kobakhidze-268674462.html

Credit Suisse, создавая проблемы Иванишвили, вредит себе - Кобахидзе

Credit Suisse, создавая проблемы Иванишвили, вредит себе - Кобахидзе

Иванишвили судится как непосредственно с Credit Suisse, так и с созданным им трастовым фондом Green Vals Trust 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T20:45+0400

2022-07-19T20:45+0400

2022-07-19T20:45+0400

грузия

новости

бидзина иванишвили

европарламент

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse, отказываясь выполнять взятые перед основателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили обязательства, наносит вред себе и банковской системе Швейцарии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Иванишвили судится как непосредственно с Credit Suisse, так и с созданным им трастовым фондом Green Vals Trust. В перовом случае дело касается потери 400 миллионов долларов с его страховой схемы в результате мошенничества одного из сотрудников банка, а во втором - отказа Green Vals Trust осуществить запрошенные выплаты. Трастовый фонд обосновал задержку "геополитической обстановкой в Восточной Европе". Что касается самого Credit Suisse, в марте Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против банка на сумму около 500 миллионов долларов, но тот подал апелляцию.По словам председателя партии Credit Suisse "сам наносит себе вред в очень грубой и тяжелой форме, а также наносит ущерб швейцарской банковской системе, что, естественно, означает нанесение серьезного ущерба швейцарскому государству".При этом он напомнил о призывах части грузинской оппозиции к Западу ввести санкции против Иванишвили и жесткой резолюции Европарламента от 9 июня, в которой одна из рекомендаций Совету ЕС - введение индивидуальных санкций против Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем.Дело против Credit Suisse: убытки Иванишвили составили $607 млн>>"У нас есть вопросы по этому поводу. Возможно, есть какой-то конкретный интерес к нам, возможно, к Бидзине Иванишвили, и мы намеренно не будем углубляться в эту тему", - сказал Кобахидзе.Ранее адвокаты Иванишвили заявили, что 5 июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Жесткая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России - в два этапа в 2005 и 2011 годах - Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона было открыто в 2016 году. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили>>В 2018 году Лескодрона приговорили к 5 пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.

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