https://sputnik-georgia.ru/20220724/lider-pravyaschey-partii-nazval-uslovie-prekrascheniya-polyarizatsii-v-gruzii-268823523.html

Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии

Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии

Вопрос снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года остается открытым, заявил председатель партии 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T12:31+0400

2022-07-24T12:31+0400

2022-07-24T12:31+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Единственный рецепт достижения в политической среде Грузии деполяризации - полностью ослабить "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Искоренение поляризации в политических кругах Грузии является одним из 12 условий Евросоюза, без выполнения которых страна не сможет получить статус кандидата на вступление в организацию.По его словам, к парламентским выборам 2024 года правящая партия должна убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитам уже нет места."К парламентским выборам 2024 года мы должны убедить общественность в том, что для этой партии больше нет места, может быть избран любой субъект, но мы должны убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитов места нет", — заявили Кобахидзе.По словам лидера "Грузинской мечты", до сих пор этого не удалось добиться, потому что правящая партия считалась с лоббистами и сторонниками "Национального движения".Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами >>Как отметил Кобахидзе, ослабление ЕНД приведет к усилению мелких оппозиционных партий."Ни в какой демократической системе правящая партия не может набрать на выборах 70-80-90%. Даже 60% неестественно. Следовательно, ослабление "Национального движения" автоматически приведет к продвижению в этой политической системе здоровых политических сил, и это должно быть задачей", - сказал Ираклий Кобахидзе.Что касается снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года, то, по словам Ираклия Кобахидзе, этот вопрос остается открытым.Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции >>"Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение