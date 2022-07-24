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Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии
Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии
Вопрос снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года остается открытым, заявил председатель партии 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T12:31+0400
2022-07-24T12:31+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Единственный рецепт достижения в политической среде Грузии деполяризации - полностью ослабить "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Искоренение поляризации в политических кругах Грузии является одним из 12 условий Евросоюза, без выполнения которых страна не сможет получить статус кандидата на вступление в организацию.По его словам, к парламентским выборам 2024 года правящая партия должна убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитам уже нет места."К парламентским выборам 2024 года мы должны убедить общественность в том, что для этой партии больше нет места, может быть избран любой субъект, но мы должны убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитов места нет", — заявили Кобахидзе.По словам лидера "Грузинской мечты", до сих пор этого не удалось добиться, потому что правящая партия считалась с лоббистами и сторонниками "Национального движения".Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами &gt;&gt;Как отметил Кобахидзе, ослабление ЕНД приведет к усилению мелких оппозиционных партий."Ни в какой демократической системе правящая партия не может набрать на выборах 70-80-90%. Даже 60% неестественно. Следовательно, ослабление "Национального движения" автоматически приведет к продвижению в этой политической системе здоровых политических сил, и это должно быть задачей", - сказал Ираклий Кобахидзе.Что касается снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года, то, по словам Ираклия Кобахидзе, этот вопрос остается открытым.Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции &gt;&gt;"Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение

Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии

12:31 24.07.2022
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Вопрос снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года остается открытым, заявил председатель партии
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Единственный рецепт достижения в политической среде Грузии деполяризации - полностью ослабить "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Искоренение поляризации в политических кругах Грузии является одним из 12 условий Евросоюза, без выполнения которых страна не сможет получить статус кандидата на вступление в организацию.
"Единственный рецепт деполяризации — ослабить "Национальное движение", мы должны сделать для этого все. Пока "Национальное движение" не будет полностью ослаблено, до тех пор у нас будет поляризация", — заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.
По его словам, к парламентским выборам 2024 года правящая партия должна убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитам уже нет места.
"К парламентским выборам 2024 года мы должны убедить общественность в том, что для этой партии больше нет места, может быть избран любой субъект, но мы должны убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитов места нет", — заявили Кобахидзе.
По словам лидера "Грузинской мечты", до сих пор этого не удалось добиться, потому что правящая партия считалась с лоббистами и сторонниками "Национального движения".
Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами >>
Как отметил Кобахидзе, ослабление ЕНД приведет к усилению мелких оппозиционных партий.
"Ни в какой демократической системе правящая партия не может набрать на выборах 70-80-90%. Даже 60% неестественно. Следовательно, ослабление "Национального движения" автоматически приведет к продвижению в этой политической системе здоровых политических сил, и это должно быть задачей", - сказал Ираклий Кобахидзе.
Что касается снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года, то, по словам Ираклия Кобахидзе, этот вопрос остается открытым.
Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции >>
"Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.
Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".
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