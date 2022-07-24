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Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии
Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии
Вопрос снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года остается открытым, заявил председатель партии 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T12:31+0400
2022-07-24T12:31+0400
2022-07-24T12:31+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Единственный рецепт достижения в политической среде Грузии деполяризации - полностью ослабить "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Искоренение поляризации в политических кругах Грузии является одним из 12 условий Евросоюза, без выполнения которых страна не сможет получить статус кандидата на вступление в организацию.По его словам, к парламентским выборам 2024 года правящая партия должна убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитам уже нет места."К парламентским выборам 2024 года мы должны убедить общественность в том, что для этой партии больше нет места, может быть избран любой субъект, но мы должны убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитов места нет", — заявили Кобахидзе.По словам лидера "Грузинской мечты", до сих пор этого не удалось добиться, потому что правящая партия считалась с лоббистами и сторонниками "Национального движения".Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами >>Как отметил Кобахидзе, ослабление ЕНД приведет к усилению мелких оппозиционных партий."Ни в какой демократической системе правящая партия не может набрать на выборах 70-80-90%. Даже 60% неестественно. Следовательно, ослабление "Национального движения" автоматически приведет к продвижению в этой политической системе здоровых политических сил, и это должно быть задачей", - сказал Ираклий Кобахидзе.Что касается снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года, то, по словам Ираклия Кобахидзе, этот вопрос остается открытым.Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции >>"Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии
Вопрос снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года остается открытым, заявил председатель партии
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Единственный рецепт достижения в политической среде Грузии деполяризации - полностью ослабить "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Искоренение поляризации в политических кругах Грузии является одним из 12 условий Евросоюза, без выполнения которых страна не сможет получить статус кандидата на вступление в организацию.
"Единственный рецепт деполяризации — ослабить "Национальное движение", мы должны сделать для этого все. Пока "Национальное движение" не будет полностью ослаблено, до тех пор у нас будет поляризация", — заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.
По его словам, к парламентским выборам 2024 года правящая партия должна убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитам уже нет места.
"К парламентским выборам 2024 года мы должны убедить общественность в том, что для этой партии больше нет места, может быть избран любой субъект, но мы должны убедить общественность в том, что для этой политической силы и ее сателлитов места нет", — заявили Кобахидзе.
По словам лидера "Грузинской мечты", до сих пор этого не удалось добиться, потому что правящая партия считалась с лоббистами и сторонниками "Национального движения".
Как отметил Кобахидзе, ослабление ЕНД приведет к усилению мелких оппозиционных партий.
"Ни в какой демократической системе правящая партия не может набрать на выборах 70-80-90%. Даже 60% неестественно. Следовательно, ослабление "Национального движения" автоматически приведет к продвижению в этой политической системе здоровых политических сил, и это должно быть задачей", - сказал Ираклий Кобахидзе.
Что касается снижения проходного барьера на предстоящих парламентских выборах 2024 года, то, по словам Ираклия Кобахидзе, этот вопрос остается открытым.
"Грузинская мечта" озвучила план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах и в специально созданных группах, а уже после, когда откроется осенняя сессия, - рассмотрение и голосование непосредственно на заседаниях парламента.
Отказываются работать в предложенном властями формате несколько парламентских партий – крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии".