https://sputnik-georgia.ru/20220721/evrodeputaty-prizvali-gruzinskuyu-mechtu-i-oppozitsiyu-rabotat-vmeste-nad-12-punktami-268738026.html

Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами

Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами

Власти, оппозиция и гражданский сектор поделились с европарламентариями своим видением решения проблем 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T13:40+0400

2022-07-21T13:40+0400

2022-07-21T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Важность совместной работы правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции над выполнением 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата была основным посылом европарламентариев, которые проводят встречи в Тбилиси.Делегация комитета Европарламента по иностранным делам начала визит в Грузию со встречи с президентом Саломе Зурабишвили. Позже они встретились с парламентариями и представителями неправительственных организаций. В планах переговоры с премьер-министром и председателем правящей партии.Все это, по его словам, нужно сделать, "чтобы у Еврокомиссии была возможность в конце года оценить, как Грузия продвигается вперед".Грузия уже начала работать над выполнением рекомендаций и эта работа продлится ближайшие полгода, сообщил евродепутатам председатель парламента Шалва Папуашвили.После встречи вице-спикер парламента Арчила Талаквадзе сказал, что у него сложилось впечатление, что с теми достижениями и прогрессом, которые были у Грузии в последние годы, Евросоюз уже сейчас мог удовлетворить заявку Грузии на получение статуса кандидата в ЕС.Парламент работает или нет? У власти и оппозиции Грузии разные версии>>Тем не менее, по его словам, это не означает, что следует ослабить внимание к вопросам, связанным с будущим страны и европейской перспективой."Их (европарламентариев – ред.) позиция однозначна, что политические партии от оппозиции должны быть вовлечены в форматы, созданные в парламенте и нацеленные на реализацию рекомендаций", – сказал Талаквадзе.По его словам, очевидно, что включение рекомендации о деполяризации первым вопросом в списке означает, что Евросоюз ожидает более спокойной, более деловой политики в Грузии.Подход оппозицииОппозиция согласна c тем, что работа над выполнением рекомендаций Евросоюза должна вестись координированно, с участием всех сторон. Но некоторые из них отказываются работать в запущенных правящей "Грузинской мечтой" форматах, заявляя, что их не устраивают предусловия. Предусловиями лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе назвал позицию властей о том, что внесение поправок в Конституцию касательно изменения системы выборов не входит в рекомендации ЕС, а также то, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили не является олигархом и в судах нет кланового правления. По его словам, подобный процесс не даст желаемый результат. После того, как правящая партия сорвала проведение внеочередной сессии парламента, которую по инициативе оппозиции 18 июля созвала президент, необходимо начать альтернативный процесс, в рамках которого будут разработаны законопроекты, и затем с ними будут ознакомлены европейские коллеги, сказал Вашадзе. Нед Прайс ответил на критику в адрес посла США в Грузии>>"Радикализм и взятие на себя слишком многого противоречат процессу и вредят перспективе. Очень четким, прямым текстом было сказано – вы должны присоединиться к этому процессу (к работе в предложенных властями форматах – ред.)", – заявил вице-спикер парламента, член оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.По его словам, это единственно правильное решение.Депутаты Европарламента призвали оппозицию сделать все возможное, чтобы не отказываться от европейской перспективы, сказала независимый депутат парламента Грузии Тамар Кордзая."Ясно одно – без "Грузинской мечты" это не осуществить, а это подразумевает разговор с "Грузинской мечтой", – сказала Кордзая.Нужно проявить ​​политическую волю, иначе эти 12 пунктов не будут выполнены и ответственность за это ляжет на "Грузинскую мечту", отметила депутат от партии "Лело для Грузии" Анны Нацвлишвили.Омбудсмен и гражданский секторНародный защитник Грузии Нино Ломджария на встрече с европарламентариями заявила о важности создания рабочих форматов, которые будут проходить чаще, нежели встречи, организованные "Грузинской мечтой" в парламенте. По словам омбудсмена, евродепутатов интересовала ее оценка и видение выполнения рекомендаций Евросоюза. Касательно роли Иванишвили Симонишвили заявил, что европарламентарии "обо всем этом информированы лучше, чем мы". При этом глава НПО подчеркнул, что Иванишвили – единственный человек, неформально оказывающий влияние на власти Грузии. "Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту>>Деолигархизация является одним из условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее, 9 июня, Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили. Согласно документу, Иванишвили – единственный олигарх в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем, которые определяют позицию властей Грузии по санкциям против России.Власти Грузии настаивают на том, что Иванишвили после ухода из политики не вмешивается в политическую жизнь страны, и все разговоры о том, что он управляет страной из-за кулис, оскорбительны для государства. Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями>>Между тем, в парламенте уже прошла первая рабочая встреча по вопросу деолигархизации. Депутаты из "Грузинской мечты" ознакомили своих коллег из оппозиции с планом разработать законопроект против олигархов с учетом украинского закона. В отличие от Грузии, Украина и Молдова уже получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. С Грузией решили повременить, пока она не выполнит условия, которые представила в своем заключении Еврокомиссия. Речь идет о 12 пунктах, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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