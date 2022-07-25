https://sputnik-georgia.ru/20220725/glavnyy-epidemiolog-gruzii-rasskazal-o-situatsii-vokrug-ospy-obezyan-268836027.html

Главный эпидемиолог Грузии рассказал о ситуации вокруг оспы обезьян

Главный эпидемиолог Грузии рассказал о ситуации вокруг оспы обезьян

В Грузии был зарегистрирован один случай оспы обезьян, пациента уже вылечили, заявил эпидемиолог 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T07:01+0400

2022-07-25T07:01+0400

2022-07-25T07:01+0400

грузия

новости

общество

оспа обезьян

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Повода для паники у населения Грузии из-за оспы обезьян на данном этапе нет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни и он вскоре был выписан из клиники. До обнаружения этого вирусного заболевания инфицированный находился в одной из европейских стран.По его словам, в Грузии новые случаи оспы обезьян не выявлялись более трех недель."Страны разделены на четыре группы. Первая — там, где оспа обезьян еще не регистрировалась, за последние 21 день ее не регистрировали, сюда входим мы. У нас зарегистрирован один случай, пациента уже вылечили. Новых случаев за последние 21 день не было. То есть вирус не распространился", - сказал Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, разработано несколько документов, которые определяют как наблюдение, так и симптомы. Так, инкубационный период длится до 21 дня.Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян ЧС международного значения >>Оспа обезьян является редкой вирусной инфекцией, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Первые признаки оспы обезьян – это лихорадка, мигрень, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Порой может развиться сыпь, сначала на лице, затем на других частях тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.ВОЗ заявила о почти 14 тысячах случаев заболевания оспой обезьян >>По данным ВОЗ, около 14 тысяч случаев инфицирования зарегистрировали в более чем 70 странах. Наибольшее количество заражений выявляют в Европе.

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грузия, новости, общество, оспа обезьян, амиран гамкрелидзе