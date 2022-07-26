https://sputnik-georgia.ru/20220726/gruziya-i-rossiya-boyutsya-za-svoy-suverenitet---268759595.html

Грузия и Россия борются за свой суверенитет

Грузия и Россия борются за свой суверенитет

Что сейчас на самом деле происходит в России и Грузии, почему Европе и Штатам это не нравится? Об этом в своей колонке рассуждает грузинский политолог, главный... 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T09:41+0400

2022-07-26T09:41+0400

2022-07-29T14:03+0400

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Эммануэль Макрон и Тони Блэр, подозревать которых в политической некомпетентности и симпатиях к России нельзя, в унисон заявили, что в результате глобальных геополитических изменений мир перейдет к многополярности, эпоха политического и экономического доминирования Запада закончится, и его место займут Китай и Россия. Еще один "не новичок" в политике – Джордж Сорос – считает, что наибольшую угрозу для Америки представляют не Китай и Россия, а внутренние враги – правые экстремисты, которые могут превратить США в репрессивное государство. Так или иначе, кризис западного мира сегодня очевиден и неизбежен, "солнце садится на Западе и встает на Востоке", как полагается в природе вещей. У Путина проблема: на Западе закончились соперники>>Подчеркиваю, процессы деградации Запада были обусловлены не успехами российской "мягкой силы", а экспансией самих же западных политических элит – политикой расширения политического и экономического влияния с целью захвата новых территорий и рынков сбыта, подразумевающей и насильственный экспорт "демократических ценностей". Но традиционная для Запада колониальная политика, принесшая ему огромную мощь в прошлом веке, сегодня оказалась контрпродуктивной. Пренебрежительно проигнорировав бесспорный факт, что государственные границы Российской Федерации не совпадают с ее национальными границами, в пределах которых находятся Беларусь и квазигосударство Украина (Киевская Русь), полагая, что после восьмилетнего поощрения украинского неонацизма и боевых действий на Донбассе настало время оформлять новую колонию, Запад неожиданно для себя столкнулся с сопротивлением России. В результате европейские страны, "забыв или игнорируя во вред себе основы элементарных базовых экономических законов… вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках", чем провоцируют "экономическое аутодафе, самоубийство", – заявляет Путин 17 мая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли. Продолжив мысль российского президента, я на следующий день сделал прогноз, что "сожжение экономических мостов с Россией может вызвать политический суицид европейских лидеров", и оказался прав – один за другим они вынужденно покидают свои посты, и последними отставками Бориса Джонсона и Марио Драги дело не ограничится. Еще больший сюрприз ждал Запад в маленькой Грузии, которая "вдруг вспомнила" о своем суверенитете. "Как так?! – возмущается Виола фон Крамон, прибывшая в Грузию с ревизией в составе "великолепной семерки" европарламентариев 20 июля, – Евросоюз вложил столько финансовых и политических инвестиций в Грузию, и сейчас мы хотим видеть результат!" Поразительное совпадение – в тот же день, 20 июля, Путин в третий раз повторил свой тезис про государственный суверенитет. 21 октября 2021 года, заседание клуба "Валдай": 9 июня 2022 года, встреча с молодыми предпринимателями "Будущее России – молодежный взгляд": "Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет… потому что не бывает какого-то промежуточного состояния – или страна является суверенной, или колонией"; 20 июля 2022 года, форум "Сильные идеи для нового времени": "Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других". Россия расколола "Большую двадцатку">>Вернемся в Грузию. Государственный суверенитет, как известно, это независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти в делах внутренних. Все страны мира, кроме террористических, тем паче друзья и партнеры обязаны уважать суверенитет Грузии. Но являются ли Евросоюз и США друзьями-партнерами Грузии, если они, к примеру, требуют "деолигархизации" грузинского мецената Бидзины Иванишвили, потратившего на благотворительность в Грузии три миллиарда долларов? Практически начата экспроприацию активов Иванишвили через швейцарский банк "Credit Suisse". Далее. Уважает ли Запад суверенитет Грузии, когда приказывает открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии, а когда Грузия отказывается, не предоставляет ему статус кандидата в ЕС? Когда Запад требует от Грузии присоединиться к антироссийским санкциям, а когда Грузия отказывается, требует отставки действующего правительства и освобождения из тюрьмы Саакашвили с целью возвращения последнего во власть? Гражданина Украины и преступника, который начал войну против России в августе 2008 года, что закончилась за 5 дней потерей 20 процентов ее территорий?! Глобализация спасла Россию>>Запад блокировал переговорный процесс между Тбилиси и Москвой, Тбилиси и Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, чтобы Грузия, часом, не восстановила свой территориальный суверенитет, потому что нынешний статус-кво Запад очень устраивает – остальные 80 процентов Грузии решено превратить в западную колонию! Вот почему Минский формат по Карабаху и по Украине с участием Запада носил фиктивный характер, как и Женевский формат, вот почему Запад сегодня блокировал переговоры между Киевом и Москвой! Является ли Запад другом Грузии, если хочет оставить грузинский народ мерзнуть и голодать без России, без российского рынка, без российского хлеба, без российских туристов, без денежных переводов и энергоносителей из России? Даже богатые европейцы не выдержали летом пару месяцев без российского газа и продуктов и сейчас, один за другим, "стыдливо" выходят из режима санкций, а Грузию уж точно бы ждала погибель! А что ждало бы миллионную грузинскую диаспору в России в ответ на присоединение к санкциям Грузии, нетрудно представить… Можно ли считать Грузию суверенным государством, когда посол США ежедневно раздает здесь указания всем подряд?! По какому праву Келли Дегнан, которую грузины прозвали "Гвели" (груз. "гвели" – "змея"), вмешивается в дела правосудия – посещает суды, наставляет и наказывает судей? Посещает Нацбанк, МВД, правительственные учреждения и органы местной власти? Что она потеряла в школах и даже в детских садах, чему учит наших детей без согласия их родителей?! Давления не было - посол США о скандальном заявлении грузинского судьи>>Уважает ли Запад суверенитет Грузии, когда гей-активистка – посол США, вместе с послом ЕС открывают в Тбилиси "Недели достоинства" ЛГБТ?! Когда Посольство США спонсирует ЛГБТ-профильные НПО и телекомпании? Сегодня в утренней передаче на одном из таких телеканалов – "Мтавари архи" – нашим детям показывали Бреда Питта в мини-юбке и Леонардо Ди Каприо с голым животом, а гей-ведущие, глотая слюнки, обсуждали красоту их голых тел и мечтали, когда, мол, в Тбилиси мужчины тоже будут ходить в мини-юбках, с голыми ногами и животами! А когда послу США представители грузинской власти указывают, что ее действия противоречат грузинской культуре, традициям, менталитету и провоцируют антизападные настроения в обществе, она жалуется на них в Госдеп США.В ответ 20 июля (опять 20 июля!) Нед Прайс начинает традиционный брифинг специальным нравоучениям для Грузии, мол, "посол Дегнан пользуется нашей полной поддержкой", то есть Вашингтон плевать хотел на вашего премьер-министра, на правящую партию, на парламентариев и на весь грузинский народ! Они, мол, пророссийские лгуны, и "дезинформация и персональные нападки на Келли Дегнан и ее команду не соответствуют существующей коммуникации между партнерами". Как могут быть партнерами США и Грузия после всего вышесказанного?! Это и есть настоящая грузинская мечта, и чтобы убедиться в этом, достаточно просто выйти на улицу и расспросить прохожих! Но американские дипломаты брезгуют простыми людьми, посольство США в Тбилиси – неприступная цитадель. Знать правду – не входит в их интересы, они требуют освободить из тюрьмы укравшего миллионы директора вышеуказанной телекомпании, распространяющей пропагандистские русофобские фейки! Однако представитель Госдепартамента Нед Прайс уверяет, якобы "посол Дегнан, ее команда и посольство США в Грузии привержены тому, чтобы работать с народом Грузии и поддерживать его евроатлантические устремления"! Вот, оказывается, почему Келли Дегнан отправилась в агитационно-пропагандистское турне по Грузии, причем по районам, где много сторонников Саакашвили – Цаленджиха, Зугдиди, Хоби, Поти. Нед Прайс ответил на критику в адрес посла США в Грузии>>В Сванети Дегнан училась танцевать сванский танец, посол ЕС Карл Харцель на прощание спел шедевр Канчели на грузинском языке, а бывшая первая леди Сандра Руловс околдовывала Самегрело мегрельской песней. Неужели в этом и заключается партнерство с Грузией, уважение ее суверенитета?! Неужели на Западе рассчитывают обмануть эмоциональных аборигенов такими дешевыми трюками? Знает ли Макаллистер, что у многих грузин при слове "Европа" и "США" всплывают слова "инквизиция", "фашизм" и "расизм", а Венеция ассоциируется с "гандолами" из Венецианской комиссии, которые на свой лад перекроили грузинскую Конституцию?!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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