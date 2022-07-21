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Нед Прайс ответил на критику в адрес посла США в Грузии

Нед Прайс ответил на критику в адрес посла США в Грузии

Представитель Госдепа США выступил с критикой в адрес некоторых представителей власти Грузии 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс назвал дезинформацией утверждения, что американское посольство вмешивается в работу грузинского суда. Ранее судья Лаша Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.При этом он выступил с критикой в адрес некоторых представителей власти Грузии. "В последнее время риторика некоторых представителей власти Грузии, как видно, пытается помешать стремлению граждан Грузии к этой цели (вступление в ЕС – ред.). Посол Дегнан и ее команда в нашем посольстве в Тбилиси призваны работать вместе с грузинским народом для поддержки их евроатлантических устремлений", – заявил Прайс.Он подчеркнул, что США и Грузия 30 лет бок о бок работают над демократическими реформами, развитием экономики и сотрудничеством в сфере безопасности. "Это остается неизменным", – сказал Прайс. Председатель "Грузинской мечты" встал на защиту судьи Чхиквадзе>>Скандальное заявление судьи Чхиквадзе получило большой резонанс в Грузии. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что это очень серьезное заявление и выразил надежду, что министерство иностранных дел подключится и с использованием дипломатических каналов разберется в вопросе. Более резким в своих оценках был председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что ждал от посла США внятного разъяснения и опровержения того, что кто-то из американского посольства позволил себе оказать давления на судью, однако опровержения он так и не услышал.Спорные вопросы обсуждаем лично и публично – посол США в Грузии о заявлении судьи>>"Это заставляет задуматься и вызывает тревогу", – сказал Кобахидзе, добавив, что кто-то должен взять на себя ответственность за случившееся. Оппозиция расценила комментарии представителей власти как нападки на стратегического партнера страны – США. В свою очередь посол США Келли Дегнан заявила, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.Информация судьи Чхиквадзе о давлении на суд требует изучения – спикер парламента>>Ранее судья Чхиквадзе раскрыл еще одну деталь разговора с сотрудником американского посольства. По словам судьи, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США нежелательна и он изъят из списка. Чхиквадзе был в числе шести судей, которые должны были отправиться в Америку через несколько дней после оглашения приговора Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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