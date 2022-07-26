https://sputnik-georgia.ru/20220726/spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-tri-oppozitsionnye-partii-v-usugublenii-polyarizatsii-268883078.html

Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации

Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации

Глава законодательного органа назвала действия части оппозиции "политической самодеятельностью" 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T15:22+0400

2022-07-26T15:22+0400

2022-07-26T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Политическая самодеятельность трех оппозиционных партий лишь усугубляет поляризацию в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.Так Папуашвили отреагировал на решение крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" с 25 июля запустить альтернативный процесс по работе над выполнением условий Евросоюза, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Председатель парламента напомнил оппозиции, что несколько дней назад Тбилиси посетила делегация Комитета по иностранным делам Европарламента, которая, с одной стороны, одобрила запущенный "Грузинской мечтой" в парламенте процесс по работе над 12 пунктами, а с другой – призвала три оппозиционные партии подключиться к этой работе. "Несмотря на это, они действуют наоборот. В последние дни мы видим, что "Национальное движение" и связанные с ним "Лело" и "Стратегия Агмашенебели" вместо совместной работы над вопросами в парламентском формате создали свой партийный формат. Более того, они объявляют о политической радикализации и уличных акциях с сентября", – заявил Папуашвили.Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии>>По его словам, после провала проекта "Техническое правительство" радикальная часть оппозиции переключилась на проект "Технический парламент", который является попыткой делегитимации парламента, избранного народом."Важно, чтобы как гражданский сектор, так и международные акторы с самого начала четко оценили этот шаг к углублению поляризации и делегитимации парламента, чтобы вопреки ожиданиям людей, процесс интеграции в ЕС не был дискредитирован и не поощрялась радикальная повестка дня", – сказал Папуашвили."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах. Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами>>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.

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