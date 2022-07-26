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Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации
Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации
Глава законодательного органа назвала действия части оппозиции "политической самодеятельностью" 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T15:22+0400
2022-07-26T15:22+0400
2022-07-26T16:19+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Политическая самодеятельность трех оппозиционных партий лишь усугубляет поляризацию в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.Так Папуашвили отреагировал на решение крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" с 25 июля запустить альтернативный процесс по работе над выполнением условий Евросоюза, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Председатель парламента напомнил оппозиции, что несколько дней назад Тбилиси посетила делегация Комитета по иностранным делам Европарламента, которая, с одной стороны, одобрила запущенный "Грузинской мечтой" в парламенте процесс по работе над 12 пунктами, а с другой – призвала три оппозиционные партии подключиться к этой работе. "Несмотря на это, они действуют наоборот. В последние дни мы видим, что "Национальное движение" и связанные с ним "Лело" и "Стратегия Агмашенебели" вместо совместной работы над вопросами в парламентском формате создали свой партийный формат. Более того, они объявляют о политической радикализации и уличных акциях с сентября", – заявил Папуашвили.Лидер правящей партии назвал условие прекращения поляризации в Грузии>>По его словам, после провала проекта "Техническое правительство" радикальная часть оппозиции переключилась на проект "Технический парламент", который является попыткой делегитимации парламента, избранного народом."Важно, чтобы как гражданский сектор, так и международные акторы с самого начала четко оценили этот шаг к углублению поляризации и делегитимации парламента, чтобы вопреки ожиданиям людей, процесс интеграции в ЕС не был дискредитирован и не поощрялась радикальная повестка дня", – сказал Папуашвили."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах. Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами>>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.
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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, европарламент
Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации
15:22 26.07.2022 (обновлено: 16:19 26.07.2022)
Глава законодательного органа назвала действия части оппозиции "политической самодеятельностью"
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Политическая самодеятельность трех оппозиционных партий лишь усугубляет поляризацию в стране, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге.
Так Папуашвили отреагировал на решение крупнейшей оппозиционной партии "Единое Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело для Грузии" с 25 июля запустить альтернативный процесс по работе над выполнением условий Евросоюза, необходимых для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
"Такая политическая самодеятельность разжигает политическую поляризацию и прямо противоречит первому из 12 пунктов, названных Евросоветом, – деполяризации", – заявил Папуашвили.
Председатель парламента напомнил оппозиции, что несколько дней назад Тбилиси посетила делегация Комитета по иностранным делам Европарламента, которая, с одной стороны, одобрила запущенный "Грузинской мечтой" в парламенте процесс по работе над 12 пунктами, а с другой – призвала три оппозиционные партии подключиться к этой работе.
"Несмотря на это, они действуют наоборот. В последние дни мы видим, что "Национальное движение" и связанные с ним "Лело" и "Стратегия Агмашенебели" вместо совместной работы над вопросами в парламентском формате создали свой партийный формат. Более того, они объявляют о политической радикализации и уличных акциях с сентября", – заявил Папуашвили.
По его словам, после провала проекта "Техническое правительство" радикальная часть оппозиции переключилась на проект "Технический парламент", который является попыткой делегитимации парламента, избранного народом.
"Важно, чтобы как гражданский сектор, так и международные акторы с самого начала четко оценили этот шаг к углублению поляризации и делегитимации парламента, чтобы вопреки ожиданиям людей, процесс интеграции в ЕС не был дискредитирован и не поощрялась радикальная повестка дня", – сказал Папуашвили.
"Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.