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Бидзина Иванишвили прервал молчание
Бидзина Иванишвили прервал молчание
Экс-премьер Грузии объяснил, почему полностью дистанцировался от публичной среды 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T10:04+0400
2022-07-27T10:04+0400
2022-07-27T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Основатель правящей "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили опроверг утверждения о том, что он управляет страной, но уже из-за кулис. Экс-премьер Грузии Иванишвили в очередной раз ушел из политики в январе 2021 года, но оппозиция настаивает на том, что реальная власть в стране в его руках. Того же мнения, как оказалось, придерживается и большинство депутатов Европарламента, которые 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии.За все это время, как отметил основатель правящей партии, он опубликовал лишь одно публичное заявление и "то, чтобы никому не позволять спекулировать его именем"."Я не хотел, чтобы не то что я, даже мой фактор имел какие-то влияние на политические процессы, и именно это было и есть причина моего полного дистанцирования от публичной среды", - написал Иванишвили.
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политика, грузия, новости, европарламент
Бидзина Иванишвили прервал молчание
10:04 27.07.2022 (обновлено: 10:06 27.07.2022)
Экс-премьер Грузии объяснил, почему полностью дистанцировался от публичной среды
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Основатель правящей "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили опроверг утверждения о том, что он управляет страной, но уже из-за кулис.
Экс-премьер Грузии Иванишвили в очередной раз ушел из политики в январе 2021 года, но оппозиция настаивает на том, что реальная власть в стране в его руках. Того же мнения, как оказалось, придерживается и большинство депутатов Европарламента, которые 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии.
"Прошло уже полтора года с тех пор, как я оповестил общество о своем уходе из политики и с тех пор я полностью соблюдал и соблюдаю свое же решение", - говорится в заявлении Иванишвили.
За все это время, как отметил основатель правящей партии, он опубликовал лишь одно публичное заявление и "то, чтобы никому не позволять спекулировать его именем".
"Я не хотел, чтобы не то что я, даже мой фактор имел какие-то влияние на политические процессы, и именно это было и есть причина моего полного дистанцирования от публичной среды", - написал Иванишвили.