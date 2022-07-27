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Бидзина Иванишвили прервал молчание

Бидзина Иванишвили прервал молчание

Экс-премьер Грузии объяснил, почему полностью дистанцировался от публичной среды 27.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Основатель правящей "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили опроверг утверждения о том, что он управляет страной, но уже из-за кулис. Экс-премьер Грузии Иванишвили в очередной раз ушел из политики в январе 2021 года, но оппозиция настаивает на том, что реальная власть в стране в его руках. Того же мнения, как оказалось, придерживается и большинство депутатов Европарламента, которые 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии.За все это время, как отметил основатель правящей партии, он опубликовал лишь одно публичное заявление и "то, чтобы никому не позволять спекулировать его именем"."Я не хотел, чтобы не то что я, даже мой фактор имел какие-то влияние на политические процессы, и именно это было и есть причина моего полного дистанцирования от публичной среды", - написал Иванишвили.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, европарламент