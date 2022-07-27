https://sputnik-georgia.ru/20220727/chto-khotel-skazat-ivanishvili-oppozitsiya-otsenila-pismo-milliardera-268926227.html

Что хотел сказать Иванишвили? Оппозиция оценила письмо миллиардера

Что хотел сказать Иванишвили? Оппозиция оценила письмо миллиардера

Представители оппозиционного крыла рассказали, что думают о послании Иванишвили 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T15:27+0400

2022-07-27T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Письмо бывшего председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили стало предметом бурных обсуждений среди оппозиционеров.Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, в среду прервал долгое молчание. Он также подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы."Начало сюжета"По словам одного из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутата Яго Хвичия, скоро появятся новые письма от Бидзины Иванишвили, а сегодняшнее письмо лишь начало сюжета.По его словам, никого не удивило, что позиции "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили будут схожими."Не стоит быть наивными и воображать, что Бидзина Иванишвили борется с "Грузинской мечтой". Никого и не удивило, что их позиции были бы схожи. Кампания об угрозе войны – это самая известная их кампания, и неудивительно, что Бидзина Иванишвили поддержал эту кампанию", – сказал Хвичия.Письмо Бидзины Иванишвили прокомментировал бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который позже ушел из "Грузинской мечты"."Все это очень печально, поскольку из-за личных интересов мы дошли уже до торговли будущим страны. Так и рушатся мифы", – сказал Гахария.Олигархическая власть?Председатель партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что письмо является доказательством того, что в стране олигархическая власть и все решает Бидзина Иванишвили."Это письмо – доказательство того, что сегодня действительно существует олигархическая власть, и все решает Иванишвили. Во-вторых, это письмо – доказательство того, что трио – его второй проект, который играет судьбой Грузии", – сказал Вашадзе.По его словам, письмо подтверждает то, что Грузи не получит статус страны-кандидата на членство в ЕС по вине Иванишвили.Бидзина Иванишвили прервал молчание>>Один из лидеров партии "Лело", депутат Давид Усупашвили советует Бидзине Иванишвили протянуть руку США и Европе, что будет благоприятно для него и для Грузии.Что касается позиции Иванишвили, то по словам Усупашвили, одной рукой основатель правящей партии отпустил из "Грузинской мечты" трех депутатов – Кавелашвили, Хундадзе и Субари – вести свою пропаганду, а правой рукой теперь пытается успокоить ситуацию.По словам оппозиционного депутата, Келли Дегнан встречается с множеством людей, в том числе с самим Усупашвили, но это не означает, что он или кто-либо еще являются "неформальными правителями".Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну>>"Когда Грузия не была должным образом мобилизована и задействована для предотвращения общих угроз, я не исключаю, что наши стратегические друзья решили поговорить на эти темы с Бидзиной Иванишвили", – считает Усупашвили.Что не так с послом?В последнее время лидеры правящей партии сделали не одно заявление с критикой в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан.Депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили и "что-то требовала" от него. В свою очередь посол США заявила, что она давно не встречалась с Иванишвили и не оказывала на него никакого давления.Кроме того, Дегнан фигурирует еще в одном скандале, связанном с заявлением судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.После многочисленных призывов лидеров "Грузинской мечты" к послу дать внятные разъяснения, Дегнан заявила, что никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на судью или решения по какому-либо делу.Информацию о встрече Бурка с Чхиквадзе посол не стала ни опровергать, ни подтверждать. Она лишь сказала, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, давид усупашвили, георгий гахария, сша, украина, европа, грузинская мечта, тбилисский городской суд