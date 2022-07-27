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Что хотел сказать Иванишвили? Оппозиция оценила письмо миллиардера
Что хотел сказать Иванишвили? Оппозиция оценила письмо миллиардера
Представители оппозиционного крыла рассказали, что думают о послании Иванишвили 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T15:27+0400
2022-07-27T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Письмо бывшего председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили стало предметом бурных обсуждений среди оппозиционеров.Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, в среду прервал долгое молчание. Он также подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы."Начало сюжета"По словам одного из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутата Яго Хвичия, скоро появятся новые письма от Бидзины Иванишвили, а сегодняшнее письмо лишь начало сюжета.По его словам, никого не удивило, что позиции "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили будут схожими."Не стоит быть наивными и воображать, что Бидзина Иванишвили борется с "Грузинской мечтой". Никого и не удивило, что их позиции были бы схожи. Кампания об угрозе войны – это самая известная их кампания, и неудивительно, что Бидзина Иванишвили поддержал эту кампанию", – сказал Хвичия.Письмо Бидзины Иванишвили прокомментировал бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который позже ушел из "Грузинской мечты"."Все это очень печально, поскольку из-за личных интересов мы дошли уже до торговли будущим страны. Так и рушатся мифы", – сказал Гахария.Олигархическая власть?Председатель партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что письмо является доказательством того, что в стране олигархическая власть и все решает Бидзина Иванишвили."Это письмо – доказательство того, что сегодня действительно существует олигархическая власть, и все решает Иванишвили. Во-вторых, это письмо – доказательство того, что трио – его второй проект, который играет судьбой Грузии", – сказал Вашадзе.По его словам, письмо подтверждает то, что Грузи не получит статус страны-кандидата на членство в ЕС по вине Иванишвили.Бидзина Иванишвили прервал молчание&gt;&gt;Один из лидеров партии "Лело", депутат Давид Усупашвили советует Бидзине Иванишвили протянуть руку США и Европе, что будет благоприятно для него и для Грузии.Что касается позиции Иванишвили, то по словам Усупашвили, одной рукой основатель правящей партии отпустил из "Грузинской мечты" трех депутатов – Кавелашвили, Хундадзе и Субари – вести свою пропаганду, а правой рукой теперь пытается успокоить ситуацию.По словам оппозиционного депутата, Келли Дегнан встречается с множеством людей, в том числе с самим Усупашвили, но это не означает, что он или кто-либо еще являются "неформальными правителями".Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну&gt;&gt;"Когда Грузия не была должным образом мобилизована и задействована для предотвращения общих угроз, я не исключаю, что наши стратегические друзья решили поговорить на эти темы с Бидзиной Иванишвили", – считает Усупашвили.Что не так с послом?В последнее время лидеры правящей партии сделали не одно заявление с критикой в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан.Депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили и "что-то требовала" от него. В свою очередь посол США заявила, что она давно не встречалась с Иванишвили и не оказывала на него никакого давления.Кроме того, Дегнан фигурирует еще в одном скандале, связанном с заявлением судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.После многочисленных призывов лидеров "Грузинской мечты" к послу дать внятные разъяснения, Дегнан заявила, что никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на судью или решения по какому-либо делу.Информацию о встрече Бурка с Чхиквадзе посол не стала ни опровергать, ни подтверждать. Она лишь сказала, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, давид усупашвили, георгий гахария, сша, украина, европа, грузинская мечта, тбилисский городской суд

Что хотел сказать Иванишвили? Оппозиция оценила письмо миллиардера

15:27 27.07.2022 (обновлено: 15:42 27.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Представители оппозиционного крыла рассказали, что думают о послании Иванишвили
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Письмо бывшего председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили стало предметом бурных обсуждений среди оппозиционеров.
Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, в среду прервал долгое молчание. Он также подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.

"Начало сюжета"

По словам одного из лидеров оппозиционной партии "Гирчи", депутата Яго Хвичия, скоро появятся новые письма от Бидзины Иванишвили, а сегодняшнее письмо лишь начало сюжета.

"Мы знаем, что Бидзина Иванишвили встречался с американским послом, но не знаем, о чем они говорили. Мы знаем об опасностях войны, но не знаем позиции. Давайте подождем развития событий, которые раскроются следующими письмами", – сказал Хвичия.

По его словам, никого не удивило, что позиции "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили будут схожими.
"Не стоит быть наивными и воображать, что Бидзина Иванишвили борется с "Грузинской мечтой". Никого и не удивило, что их позиции были бы схожи. Кампания об угрозе войны – это самая известная их кампания, и неудивительно, что Бидзина Иванишвили поддержал эту кампанию", – сказал Хвичия.
Письмо Бидзины Иванишвили прокомментировал бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который позже ушел из "Грузинской мечты".
"Все это очень печально, поскольку из-за личных интересов мы дошли уже до торговли будущим страны. Так и рушатся мифы", – сказал Гахария.

Олигархическая власть?

Председатель партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что письмо является доказательством того, что в стране олигархическая власть и все решает Бидзина Иванишвили.
"Это письмо – доказательство того, что сегодня действительно существует олигархическая власть, и все решает Иванишвили. Во-вторых, это письмо – доказательство того, что трио – его второй проект, который играет судьбой Грузии", – сказал Вашадзе.
По его словам, письмо подтверждает то, что Грузи не получит статус страны-кандидата на членство в ЕС по вине Иванишвили.
Бидзина Иванишвили прервал молчание>>
Один из лидеров партии "Лело", депутат Давид Усупашвили советует Бидзине Иванишвили протянуть руку США и Европе, что будет благоприятно для него и для Грузии.
Что касается позиции Иванишвили, то по словам Усупашвили, одной рукой основатель правящей партии отпустил из "Грузинской мечты" трех депутатов – Кавелашвили, Хундадзе и Субари – вести свою пропаганду, а правой рукой теперь пытается успокоить ситуацию.

"Я бы посоветовал ему укрепить правую руку, серьезно протянуть ее Соединенным Штатам и Европе, как это было до сих пор на протяжении десятилетий, и тогда будет спасена и Грузия, и он сам", – сказал Давид Усупашвили.

По словам оппозиционного депутата, Келли Дегнан встречается с множеством людей, в том числе с самим Усупашвили, но это не означает, что он или кто-либо еще являются "неформальными правителями".
Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну>>
"Когда Грузия не была должным образом мобилизована и задействована для предотвращения общих угроз, я не исключаю, что наши стратегические друзья решили поговорить на эти темы с Бидзиной Иванишвили", – считает Усупашвили.

Что не так с послом?

В последнее время лидеры правящей партии сделали не одно заявление с критикой в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан.
Депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине Дегнан встречалась с Иванишвили и "что-то требовала" от него. В свою очередь посол США заявила, что она давно не встречалась с Иванишвили и не оказывала на него никакого давления.
Кроме того, Дегнан фигурирует еще в одном скандале, связанном с заявлением судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.
Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.
После многочисленных призывов лидеров "Грузинской мечты" к послу дать внятные разъяснения, Дегнан заявила, что никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на судью или решения по какому-либо делу.
Информацию о встрече Бурка с Чхиквадзе посол не стала ни опровергать, ни подтверждать. Она лишь сказала, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.
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