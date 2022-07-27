https://sputnik-georgia.ru/20220727/ivanishvili-gruziyu-vse-esche-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-268919016.html
Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну
Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну
Иванишвили считает, что сейчас у "Грузинской мечты" есть возможность переключить свое внимание на другой важнейший для страны приоритет 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T12:18+0400
2022-07-27T12:18+0400
2022-07-27T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Власти Грузии заняли правильную и принципиальную позицию, не позволив "определенным силам" втянуть страну в войну, говорится в заявлении основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, в среду прервал долгое молчание. Он подчеркнул, что после объявления полтора года назад об уходе из политики, придерживается этого решения. "Вместе с тем, как сын этой страны и переживающий за нее человек, я, естественно, со всем вниманием слежу за событиями в Грузии", - написал Иванишвили. По его словам, на фоне сложнейшей политической ситуации в регионе, Грузии и ее правящей команде в течение последних месяцев пришлось пройти через очень болезненные процессы и приходится проходить до сих пор. Он подчеркнул, что власти Грузии сумели нейтрализовать угрозу. "Несмотря на большие трудности, правящая команда сработала правильно, заняла правильную и принципиальную позицию, и главная трудность, первый этап угрозы войны, уже преодолена. Благодаря этим усилиям непосредственная угроза вовлечения Грузии в войну максимально нейтрализована", - написал Иванишвили.Бидзина Иванишвили прервал молчание>>При этом он добавил, что до тех пор, пока конфликтна Украине продолжается, все еще остаются определенные риски, поэтому как правительство, так и общественность должны быть предельно осторожны. "Сегодня, когда непосредственная угроза войны максимально нейтрализована, я считаю, что у правящей команды есть возможность в значительной степени переключить свое внимание на другой важнейший приоритет и позаботиться о том, чтобы отношения Грузии с ее стратегическим партнерами - Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, не пострадали", - сказано в заявлении.Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине>>В последнее время лидеры правящей партии сделали не одно заявление с критикой в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан и ныне бывшего посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля. О том, что Харцель сыграл очень отрицательную роль в отношениях между Грузией и Евросоюзом, 20 июля, вскоре после завершения миссии дипломата заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Позже Кобахидзе пояснил, что Харцель действовал не как посол, а как политик и что он не до конца смотрел на Грузию, как на суверенное государство.Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии>>Что касается Дегнан, она оказалась в центре внимания после скандального заявления судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.После многочисленных призывов лидеров "Грузинской мечты" к послу дать внятные разъяснения, Дегнан заявила, что никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на судью или решения по какому-либо делу. Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты>>Информацию о встрече Бурка с Чхиквадзе посол не стала ни опровергать, ни подтверждать. Она лишь сказала, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, карл харцель, ираклий кобахидзе, сша, украина, грузинская мечта, тбилисский городской суд
Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну
12:18 27.07.2022 (обновлено: 12:19 27.07.2022)
Иванишвили считает, что сейчас у "Грузинской мечты" есть возможность переключить свое внимание на другой важнейший для страны приоритет
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Власти Грузии заняли правильную и принципиальную позицию, не позволив "определенным силам" втянуть страну в войну, говорится в заявлении основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, в среду прервал долгое молчание. Он подчеркнул, что после объявления полтора года назад об уходе из политики, придерживается этого решения.
"Вместе с тем, как сын этой страны и переживающий за нее человек, я, естественно, со всем вниманием слежу за событиями в Грузии", - написал Иванишвили.
По его словам, на фоне сложнейшей политической ситуации в регионе, Грузии и ее правящей команде в течение последних месяцев пришлось пройти через очень болезненные процессы и приходится проходить до сих пор.
"Ситуация для Грузии и ее правительства осложняется тем, что определенные силы активно пытались втянуть Грузию в войну и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня", - отметил Иванишвили.
Он подчеркнул, что власти Грузии сумели нейтрализовать угрозу.
"Несмотря на большие трудности, правящая команда сработала правильно, заняла правильную и принципиальную позицию, и главная трудность, первый этап угрозы войны, уже преодолена. Благодаря этим усилиям непосредственная угроза вовлечения Грузии в войну максимально нейтрализована", - написал Иванишвили.
При этом он добавил, что до тех пор, пока конфликтна Украине продолжается, все еще остаются определенные риски, поэтому как правительство, так и общественность должны быть предельно осторожны.
"Сегодня, когда непосредственная угроза войны максимально нейтрализована, я считаю, что у правящей команды есть возможность в значительной степени переключить свое внимание на другой важнейший приоритет и позаботиться о том, чтобы отношения Грузии с ее стратегическим партнерами - Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом, не пострадали", - сказано в заявлении.
В последнее время лидеры правящей партии сделали не одно заявление с критикой в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан и ныне бывшего посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля.
О том, что Харцель сыграл очень отрицательную роль в отношениях между Грузией и Евросоюзом, 20 июля, вскоре после завершения миссии дипломата заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Позже Кобахидзе пояснил, что Харцель действовал не как посол, а как политик и что он не до конца смотрел на Грузию, как на суверенное государство.
Что касается Дегнан, она оказалась в центре внимания после скандального заявления судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе, который вынес обвинительный приговор по делу основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.
Чхиквадзе заявил, что после оглашения приговора с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк и сообщил, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться.
После многочисленных призывов лидеров "Грузинской мечты" к послу дать внятные разъяснения, Дегнан заявила, что никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на судью или решения по какому-либо делу.
Информацию о встрече Бурка с Чхиквадзе посол не стала ни опровергать, ни подтверждать. Она лишь сказала, что США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений.