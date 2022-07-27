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"Это цирк" - депутат "Грузинской мечты" об инициативе оппозиционных партий
"Это цирк" - депутат "Грузинской мечты" об инициативе оппозиционных партий
Над выполнением условий ЕС сегодня работают пять партий и представители неправительственных рекомендаций, заявил депутат 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T20:01+0400
2022-07-27T20:01+0400
2022-08-01T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. То, что оппозиционные партии, количество которых в парламенте Грузии не достигает даже одной трети, собираются принимать законы - это цирк, заявил в глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" с 25 июля запустила в парламенте альтернативный процесс по выполнению условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Инициативу поддержали крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии". Самхарадзе напомнил, что эти партии бойкотировали парламент после выборов 2020 года и не посещали заседания в течение шести месяцев. Теперь они же теми же методами пытаются "саботировать текущий процесс в парламенте".По словам депутата, над выполнением условий ЕС сегодня работают пять партий и представители неправительственных организаций."Для принятия решения в парламенте необходимо не менее 76 голосов депутатов. Независимо от того, какие чудесные результаты получит их рабочая группа, они не получат столько голосов. Поэтому, если они хотят добиться какого-то результата, этот результат будет достигнут в сотрудничестве с остальными пятью партиями", — заявил Самхарадзе.Парламентская оппозиция начинает рабочие встречи по выполнению условий Евросовета >>Во вторник под руководством главы парламента Шалвы Папуашвили в законодательном органе состоялось второе заседание рабочей группы по судебной реформе, на которой обсудили два документа, подготовленных "Грузинской мечтой" и оппозиционной партией "Граждане".В заседании помимо правящей "Грузинской мечты" и "Граждане" участвовали депутаты от партий "Гирчи", "Для Грузии" и "Европейские социалисты"."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах. Спикер парламента Грузии обвинил три оппозиционные партии в усугублении поляризации >>Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, еврокомиссия
"Это цирк" - депутат "Грузинской мечты" об инициативе оппозиционных партий
20:01 27.07.2022 (обновлено: 19:25 01.08.2022)
Над выполнением условий ЕС сегодня работают пять партий и представители неправительственных рекомендаций, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. То, что оппозиционные партии, количество которых в парламенте Грузии не достигает даже одной трети, собираются принимать законы - это цирк, заявил в глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" с 25 июля запустила в парламенте альтернативный процесс по выполнению условий Евросоюза, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Инициативу поддержали крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии".
"Создалась довольно комичная картина: несколько оппозиционных партий, общее количество которых в парламенте не достигает одной трети всего парламента, начинают рабочий процесс, который должен завершиться принятием законов, не посоветовавшись с остальными пятью партиями. Это цирк", - заявил Самхарадзе в эфире телеканала "Имеди".
Самхарадзе напомнил, что эти партии бойкотировали парламент после выборов 2020 года и не посещали заседания в течение шести месяцев. Теперь они же теми же методами пытаются "саботировать текущий процесс в парламенте".
По словам депутата, над выполнением условий ЕС сегодня работают пять партий и представители неправительственных организаций.
"Для принятия решения в парламенте необходимо не менее 76 голосов депутатов. Независимо от того, какие чудесные результаты получит их рабочая группа, они не получат столько голосов. Поэтому, если они хотят добиться какого-то результата, этот результат будет достигнут в сотрудничестве с остальными пятью партиями", — заявил Самхарадзе.
Во вторник под руководством главы парламента Шалвы Папуашвили в законодательном органе состоялось второе заседание рабочей группы по судебной реформе, на которой обсудили два документа, подготовленных "Грузинской мечтой" и оппозиционной партией "Граждане".
В заседании помимо правящей "Грузинской мечты" и "Граждане" участвовали депутаты от партий "Гирчи", "Для Грузии" и "Европейские социалисты".
"Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комитетах.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.