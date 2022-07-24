https://sputnik-georgia.ru/20220724/parlamentskaya-oppozitsiya-nachinaet-rabochie-vstrechi-po-vypolneniyu-usloviy-evrosoveta-268833357.html

Парламентская оппозиция начинает рабочие встречи по выполнению условий Евросовета

Парламентская оппозиция начинает рабочие встречи по выполнению условий Евросовета

В течение июля-августа в результате интенсивной работы будут подготовлены законодательные пакеты, которые будут полностью соответствовать требованиям, считают... 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T19:01+0400

2022-07-24T19:01+0400

2022-07-24T19:29+0400

грузия

политика

новости

оппозиция

георгий вашадзе

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251074909_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_26670d52112c2984e3f3db91de95acb2.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" с 25 июля начинает рабочие встречи с парламентской оппозицией, представителями фракций, независимыми депутатами, неправительственным сектором и экспертами по 12 пунктам Евросовета, сообщает пресс-служба партии."Грузинская мечта" озвучила свой план по выполнению условий Евросоюза 1 июля. На данном этапе предусмотрена работа над соответствующими законопроектами в парламентских комиссиях. Оппозиционные партии "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело" отказались от обсуждений в таком формате.По информации пресс-службы, рабочий процесс начнется в понедельник в парламентском зале имени Маро Макашвили. В 11:00 соберется группа по вопросам выборов, в 14:00 – по вопросу правосудия и в 17:00 – по вопросам борьбы с коррупцией.Как отмечают в партии, работа в группах будет инклюзивной и прозрачной."В отличие от так называемых "рабочих комиссий" "Грузинской мечты" эти группы обсудят все вопросы, связанные с выполнением 12 условий, выдвинутых Еврокомиссией, без каких-либо предварительных оговорок или исключений", - отмечается в распространенном заявлении.В целом довольны - евродепутаты обсуждают в Грузии выполнение условий ЕС >>В "Стратегии Агмашенебели" отмечают, что активно участвуют во всех мероприятиях, запланированных неправительственным сектором, таких как форумы, запланированные по вторникам и средам.Планируется, что в течение июля-августа в результате интенсивной работы будут подготовлены законодательные пакеты, которые будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии.Все разработанные инициативы будут представлены на законодательное рассмотрение во время осенней сессии, и "Грузинская мечта" должна будет обсудить эти инициативы, отмечают в оппозиционной партии.Грузии нужна деловая, а не уличная политика – вице-спикер парламента >>Ранее лидер "Стратегии Агмашенебели", депутат Георгий Вашадзе заявил, что после того, как правящая партия сорвала проведение внеочередной сессии парламента, которую по инициативе оппозиции 18 июля созвала президент, необходимо начать альтернативный процесс, в рамках которого будут разработаны законопроекты. С этой целью оппозиция создает альтернативные рабочие форматы.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Депутат "Грузинской мечты": оппозиция обречена >>Еврокомиссия планировала составить отчет о проделанной Грузией работе уже в конце 2022 года, но 13 июля представитель ЕК Михаил Руп заявил, что стране будет дано больше времени. По его словам, Еврокомиссия приняла решение не торопить грузинскую политическую элиту в ее усилиях по деполяризации, чтобы стороны сели за стол переговоров и начали работать над реформами.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, оппозиция, георгий вашадзе, еврокомиссия