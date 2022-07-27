https://sputnik-georgia.ru/20220727/glava-natsbanka-rasskazal-o-vazhneyshey-zadache-regulyatora-268939407.html
Глава Нацбанка рассказал о важнейшей задаче регулятора
Глава Нацбанка рассказал о важнейшей задаче регулятора
Работа, проделанная Национальным банком Грузии в 2021 году, как и в предыдущие годы, получила международное признание, заявил глава Нацбанка 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T18:32+0400
2022-07-27T18:32+0400
2022-07-27T18:43+0400
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экономика
коба гвенетадзе
национальный банк грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Содействие финансовой стабильности как предпосылке устойчивого экономического роста является одной из важнейших задач Национального банка Грузии, заявил президент регулятора Коба Гвенетадзе.Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе представит отчет банка за 2021 год на заседании финансово-бюджетного комитета парламента страны, который включает обзор денежно-кредитной, валютной и надзорной политики, а также прошедшую аудит финансовую отчетность.По словам Гвенетадзе, финансовая стабильность является важнейшей сферой, за которую отвечает Национальный банк и которая наиболее чувствительна к непредсказуемым условиям и факторам.Он подчеркнул, что сегодня Национальный банк вышел на этап, когда преодолен один из самых сложных периодов, страна прошла самый сложный период пандемии при сохранении финансовой стабильности."Следует отметить, что актуальность вопросов финансовой стабильности и макропруденциальной политики в мире возросла, особенно в последние годы. Пандемия, развившаяся в 2020 году, и последовавший за ней глобальный экономический кризис еще раз подтвердили ее важность", - сказал Гвенетадзе.Для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк осуществляет макропруденциальную политику и надзор за финансовым сектором.Глава Нацбанка: Грузии мешает высокая долларизация >>"В результате макропруденциальной политики, проводимой Национальным банком, финансовый сектор успешно прошел достаточно тяжелую фазу шока, вызванного пандемией, и продолжил безостановочно кредитовать экономику даже в условиях пандемии", - отметил глава регулятора.По его словам, требования к дополнительному капиталу, установленные Национальным банком перед пандемией, реализация регламента ответственного кредитования и последовательная реализация ряда макропруденциальных мер по снижению долларизации кредитов способствовали устойчивому качеству активов и накоплению достаточного буферного капитала."Работа, проделанная Национальным банком Грузии в 2021 году, как и в предыдущие годы, получила международное признание. Это подтверждает ряд авторитетных международных организаций. В частности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции, рейтинговые компании и другие", - сообщил Гвенетадзе депутатам.Глава Нацбанка Грузии назван одним из лучших банкиров мира >>Он отметил, что авторитетное международное издание Global Finance в четвертый раз подряд назвало президента Национального банка в числе лучших управляющих Центральных банков 2021 года.Также Международный валютный фонд в пресс-релизе, выпущенном в связи с новой программой, отмечает, что "Национальный банк Грузии по-прежнему справедливо нацелен на приближение уровня инфляции к целевому уровню, и в этом смысле мы ожидаем значительного прогресса в текущий и следующий год, так как глобальные факторы, влияющие на цены, будут объединены".Он подчеркнул, что команда профессионалов Нацбанка делает и будет делать все, с учетом тех рычагов, которые у есть, чтобы облегчить бремя высокой инфляции, ставшей следствием потрясений последнего периода.
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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, парламент грузии
Глава Нацбанка рассказал о важнейшей задаче регулятора
18:32 27.07.2022 (обновлено: 18:43 27.07.2022)
Работа, проделанная Национальным банком Грузии в 2021 году, как и в предыдущие годы, получила международное признание, заявил глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Содействие финансовой стабильности как предпосылке устойчивого экономического роста является одной из важнейших задач Национального банка Грузии, заявил президент регулятора Коба Гвенетадзе.
Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе представит отчет банка за 2021 год на заседании финансово-бюджетного комитета парламента страны, который включает обзор денежно-кредитной, валютной и надзорной политики, а также прошедшую аудит финансовую отчетность.
По словам Гвенетадзе, финансовая стабильность является важнейшей сферой, за которую отвечает Национальный банк и которая наиболее чувствительна к непредсказуемым условиям и факторам.
"Решения, принятые командой Нацбанка в результате долгих обсуждений, сценарной оценки и анализа, были адекватны данной ситуации, то есть не были радикальными — инфляция контролировалась за счет повышения ставки рефинансирования, но это повышение было осторожным и взвешенным, чтобы оживить экономику", - отметил глава Нацбанка.
Он подчеркнул, что сегодня Национальный банк вышел на этап, когда преодолен один из самых сложных периодов, страна прошла самый сложный период пандемии при сохранении финансовой стабильности.
"Следует отметить, что актуальность вопросов финансовой стабильности и макропруденциальной политики в мире возросла, особенно в последние годы. Пандемия, развившаяся в 2020 году, и последовавший за ней глобальный экономический кризис еще раз подтвердили ее важность", - сказал Гвенетадзе.
Для обеспечения финансовой стабильности Национальный банк осуществляет макропруденциальную политику и надзор за финансовым сектором.
"В результате макропруденциальной политики, проводимой Национальным банком, финансовый сектор успешно прошел достаточно тяжелую фазу шока, вызванного пандемией, и продолжил безостановочно кредитовать экономику даже в условиях пандемии", - отметил глава регулятора.
По его словам, требования к дополнительному капиталу, установленные Национальным банком перед пандемией, реализация регламента ответственного кредитования и последовательная реализация ряда макропруденциальных мер по снижению долларизации кредитов способствовали устойчивому качеству активов и накоплению достаточного буферного капитала.
"Работа, проделанная Национальным банком Грузии в 2021 году, как и в предыдущие годы, получила международное признание. Это подтверждает ряд авторитетных международных организаций. В частности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции, рейтинговые компании и другие", - сообщил Гвенетадзе депутатам.
Он отметил, что авторитетное международное издание Global Finance в четвертый раз подряд назвало президента Национального банка в числе лучших управляющих Центральных банков 2021 года.
Также Международный валютный фонд в пресс-релизе, выпущенном в связи с новой программой, отмечает, что "Национальный банк Грузии по-прежнему справедливо нацелен на приближение уровня инфляции к целевому уровню, и в этом смысле мы ожидаем значительного прогресса в текущий и следующий год, так как глобальные факторы, влияющие на цены, будут объединены".
"Нет сомнений, что 2021 год был довольно сложным. За этот период мы приняли много решений, работали над реформами, что-то начали, что-то объявили, и все это важные и большие достижения не только для нашей организации, но и для финансового сектора в целом", - сказал Коба Гвенетадзе.
Он подчеркнул, что команда профессионалов Нацбанка делает и будет делать все, с учетом тех рычагов, которые у есть, чтобы облегчить бремя высокой инфляции, ставшей следствием потрясений последнего периода.