https://sputnik-georgia.ru/20220727/izmenit-status-zemli-v-gruzii-stanet-slozhnee-268912207.html

Изменить статус земли в Грузии станет сложнее

Изменить статус земли в Грузии станет сложнее

При смене статуса сельскохозяйственной земли теперь вместе с документированным заявлением гражданам нужно будет выполнить ряд условий 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T09:01+0400

2022-07-27T09:01+0400

2022-07-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Министерство юстиции Грузии приняло решение ужесточить смену статуса земли при регистрации – соответствующие поправки в инструкции работы Агентства публичного реестра уже опубликованы на сайте Законодательного вестника и вступили в силу.В Грузии земли сельскохозяйственного назначения, как ресурс особого значения, могут находиться только в собственности государства, самоуправляющейся единицы, гражданина Грузии или объединения граждан Грузии.Поэтому при смене статуса сельскохозяйственной земли теперь вместе с документированным заявлением о необходимости смены статуса гражданам нужно будет выполнить ряд условий, говорится в инструкции.Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году >>В частности, если статус земли меняется из-за строительства на ней предприятия, необходимо постановление административного органа района о допустимости смены статуса в рамках благоустройства района или города, точные цели, достигаемые при статусе смены земли, финансовый план и документ, подтверждающей наличие финансов для достижения бизнес-целей.Если же статус земли меняется ради строительства, то также необходимо решение о выполнении условий муниципального органа о строительстве, разрешение на строительство и обоснование необходимости строительства.Если статус сельскохозяйственной земли меняется с целью строительства объекта особого назначение, то необходим перечень условий строительства от Агентства технического и строительного надзора, который подтверждает решение о строительстве объекта и необходимость смены статуса земли.Регистрация земли в Грузии: собственники появились у 15,7 тысячи гектаров >>Если же речь идет об участке, площадь которого превышает 600 квадратных метров, ко всему перечню документов необходим документ о позиции Национального агентства устойчивого управления землями и мониторинга землепользования о смене статуса конкретного участка земли.Позиция Национального агентства будет учитываться и при смене статуса земли на сельскохозяйственную.

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