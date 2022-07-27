https://sputnik-georgia.ru/20220727/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-268856579.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T07:01+0400

2022-07-27T07:01+0400

2022-08-01T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 1,65% и составила 83,5 доллара с доходностью 7,94%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,08%, торги закрылись с доходностью 6,63% по цене 99,43 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,68 пункта с доходностью 10,46%, за неделю цена понизилась на 0,78%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю не изменилась и составила 83,63 пункта, доходность составила 7,49%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю не изменилась и составила 14,38 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 336 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,9-14,48 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,45% и составила 6,3 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 104 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,96-6,3 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 5,58% до 12,48 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 256 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,32-12,48 фунта за акцию.

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грузия, tbc bank, новости, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации