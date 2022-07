https://sputnik-georgia.ru/20220727/v-keramicheskoy-posude-obnaruzhili-svinets--torgovyy-obekt-obyazali-izyat-produktsiyu-268932869.html

В керамической посуде обнаружили свинец – торговый объект обязали изъять продукцию

В керамической посуде обнаружили свинец – торговый объект обязали изъять продукцию

Компетентная служба Польши осуществила контроль на рынке и выявила, что керамические тарелки китайского производителя содержат свинец 27.07.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В керамической посуде обнаружен свинец, из-за чего торговый гипермаркет "Домино" обязан изъять данную продукцию из продажи, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия Грузии.По информации ведомства, Агентство продовольствия получило сообщение по системе быстрого оповещения Европейской комиссии (RASFF) от Генерального директората безвредности продовольствия и здоровья. В сообщении говорилось, что компетентная служба Польши осуществила контроль на рынке и выявила, что керамические тарелки китайского производителя He Tai Ceramic Manufacturing CO., LTD содержат свинец.Агентство обратилось к гипермаркету с письмом и обязала изъять продукцию.Агентство продовольствия Грузии призывает тех потребителей, которые уже купили данную продукцию, воздержаться от ее употребления.В Грузии проходят мероприятия, направленные против интоксикации граждан свинцом.Ранее стало известно, что специи совместно исследуют грузинские эпидемиологи, представители Минсельхоза и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Для этого оформлен соответствующий меморандум.Главная цель меморандума осуществить программу, которая будет изучать подобные вопросы. В то же время это даст возможность Национальному агентству продовольствия разработать рекомендации, какие шаги должен быть сделаны для обеспечения безопасного питания детей.Ранее исследователи Детского фонда ООН обнаружили в крови у детей в Грузии высокое содержание свинца.Что мы едим – свинец в продуктах питания Грузии не обнаружен >>По данным исследования организации, опасный метал был выявлен в крови у 41% детей, и особенно тяжелое положение в этом плане в черноморском крае Аджария.Свинец, если он присутствует в организме человека, может быть найден в крови и в моче. Кроме того, он накапливается в костях, волосах и зубах.Минимальная безопасная для здоровья концентрация свинца в организме человека не установлена. Однако, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, если у жителей страны содержание равняется или превышает 5 до 10 мкг на децилитр, нужно проводить различные информационные кампании.Грузинские специи проверят на наличие свинца >>Первое масштабное исследование о содержании свинца в крови детей было проведено Национальной службой статистики Грузии вместе со специалистами Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

