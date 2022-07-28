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Актерствует в непонятном жанре – вице-премьер о президенте Грузии

Актерствует в непонятном жанре – вице-премьер о президенте Грузии

Отношения между правящей партией "Грузинская мечта" и Зурабишвили начали заметно ухудшаться с марта 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T11:19+0400

2022-07-28T11:19+0400

2022-07-28T11:20+0400

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тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Президент Грузии актриса, но непонятно какого жанра, так поведение и высказывания Саломе Зурабишвили оценила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".Отношения между правящей партией "Грузинская мечта" и Зурабишвили начали заметно ухудшаться с марта – из натянутых они переросли в настоящий конфликт. Предпосылкой для этого стали несогласованные с правительством поездки президента в европейские страны, резкие заявления в адрес правительства в ходе выступления в парламенте и усиливающаяся с тех пор критика.По словам вице-премьера, президент Грузии была нужна правящей партии, но сегодня ее нет рядом."Нам очень была нужна президент Грузии, очень нужна, но ее нет рядом. Такова печальная реальность", – заявила Цулукиани.Как отметила вице-премьер, Зурабишвили сделал все возможное, чтобы Грузия максимально пострадала на пути евроинтеграции."Прочитайте Конституцию" - Цулукиани обратилась к будущим кандидатам в президенты Грузии>>"К примеру, внутри страны она говорила, что реформы не проводятся, что является ложью, говорила, что правительство никчемно, это тоже ложь", – заявила Цулукиани.По словам вице-премьера, после всего этого президент отправилась в Европу и просила открыть для Грузии путь в ЕС. Цулукиани предполагает, что и во время европейских визитов Зурабишвили была занята критикой правящей партии.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Они не говорят со мной - президент Грузии об отношениях с правящей партией>>При этом статус кандидата было решено предоставить Украине и Молдове, которые так же как и Грузия подали заявку в Евросоюз.

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грузия, политика, новости, европа, украина, молдова, грузинская мечта, саломе зурабишвили , тея цулукиани