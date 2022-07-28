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Актерствует в непонятном жанре – вице-премьер о президенте Грузии
Актерствует в непонятном жанре – вице-премьер о президенте Грузии
Отношения между правящей партией "Грузинская мечта" и Зурабишвили начали заметно ухудшаться с марта 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Президент Грузии актриса, но непонятно какого жанра, так поведение и высказывания Саломе Зурабишвили оценила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".Отношения между правящей партией "Грузинская мечта" и Зурабишвили начали заметно ухудшаться с марта – из натянутых они переросли в настоящий конфликт. Предпосылкой для этого стали несогласованные с правительством поездки президента в европейские страны, резкие заявления в адрес правительства в ходе выступления в парламенте и усиливающаяся с тех пор критика.По словам вице-премьера, президент Грузии была нужна правящей партии, но сегодня ее нет рядом."Нам очень была нужна президент Грузии, очень нужна, но ее нет рядом. Такова печальная реальность", – заявила Цулукиани.Как отметила вице-премьер, Зурабишвили сделал все возможное, чтобы Грузия максимально пострадала на пути евроинтеграции."Прочитайте Конституцию" - Цулукиани обратилась к будущим кандидатам в президенты Грузии>>"К примеру, внутри страны она говорила, что реформы не проводятся, что является ложью, говорила, что правительство никчемно, это тоже ложь", – заявила Цулукиани.По словам вице-премьера, после всего этого президент отправилась в Европу и просила открыть для Грузии путь в ЕС. Цулукиани предполагает, что и во время европейских визитов Зурабишвили была занята критикой правящей партии.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.Они не говорят со мной - президент Грузии об отношениях с правящей партией>>При этом статус кандидата было решено предоставить Украине и Молдове, которые так же как и Грузия подали заявку в Евросоюз.
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грузия, политика, новости, европа, украина, молдова, грузинская мечта, саломе зурабишвили , тея цулукиани
Актерствует в непонятном жанре – вице-премьер о президенте Грузии
11:19 28.07.2022 (обновлено: 11:20 28.07.2022)
Отношения между правящей партией "Грузинская мечта" и Зурабишвили начали заметно ухудшаться с марта
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Президент Грузии актриса, но непонятно какого жанра, так поведение и высказывания Саломе Зурабишвили оценила вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".
Отношения между правящей партией "Грузинская мечта" и Зурабишвили начали заметно ухудшаться с марта – из натянутых они переросли в настоящий конфликт. Предпосылкой для этого стали несогласованные с правительством поездки президента в европейские страны, резкие заявления в адрес правительства в ходе выступления в парламенте и усиливающаяся с тех пор критика.
"Она оскорбляла всех нас, кого только могла. Но это раньше. Теперь я уже не понимаю, в каком жанре она актерствует", – заявила Цулукиани.
По словам вице-премьера, президент Грузии была нужна правящей партии, но сегодня ее нет рядом.
"Нам очень была нужна президент Грузии, очень нужна, но ее нет рядом. Такова печальная реальность", – заявила Цулукиани.
Как отметила вице-премьер, Зурабишвили сделал все возможное, чтобы Грузия максимально пострадала на пути евроинтеграции.
"К примеру, внутри страны она говорила, что реформы не проводятся, что является ложью, говорила, что правительство никчемно, это тоже ложь", – заявила Цулукиани.
По словам вице-премьера, после всего этого президент отправилась в Европу и просила открыть для Грузии путь в ЕС. Цулукиани предполагает, что и во время европейских визитов Зурабишвили была занята критикой правящей партии.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, в том числе достигнута деполяризация.
При этом статус кандидата было решено предоставить Украине и Молдове, которые так же как и Грузия подали заявку в Евросоюз.