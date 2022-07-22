https://sputnik-georgia.ru/20220722/prochitayte-konstitutsiyu---tsulukiani-obratilas-k-buduschim-kandidatam-v-prezidenty-gruzii-268789239.html

"Прочитайте Конституцию" - Цулукиани обратилась к будущим кандидатам в президенты Грузии

"Прочитайте Конституцию" - Цулукиани обратилась к будущим кандидатам в президенты Грузии

У всех президентов Грузии в парламентской модели "конституционный комплекс", заявила министр 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T22:36+0400

2022-07-22T22:36+0400

2022-07-22T22:56+0400

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тея цулукиани

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. У Грузии еще не было президента, который понимал бы парламентскую модель правления, и не предвосхищал бы свои конституционные полномочия, заявила министр культуры, спорта и молодежи Теа Цулукиани.Цулукиани прокомментировала интервью президента Саломе Зурабишвили в передаче "Дгис тема" эфире Первого канала, в котором заявила что не нарушала Конституцию, и претензии правящей партии к ней необоснованны.По словам министра, у всех президентов Грузии в парламентской модели "конституционный комплекс"."Потому что, они представляют себя кандидатами и хотят быть президентами, но, когда они становятся президентами в парламентской модели, они считают, что эта конституция не позволяет осуществлять их деятельность должным образом", - пояснила она.Цулукиани посоветовала потенциальным кандидатам в президенты на 2024 год, прежде чем решиться бороться за кресло главы государства, прочитать Конституцию."Если вас изберут президентом, а вам потом не понравятся те полномочия, за которые вы боролись, мягко говоря, это будет странная реакция", - сказала Цулукиани.Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет президента в нарушении Конституции страны, совершив неофициальные визиты в европейские страны и отказав назначать послов.В конце июня Конституционный суд Грузии принял в производство иск правительства об определении полномочий президента Грузии в вопросе назначения послов."Мечта" не наказывает президента Грузии– Кобахидзе об иске >>Подобные конституционные иски против себя Зурабишвили назвала необоснованными.Сама Зурабишвили уверяет, что Конституцию не нарушала, и отказалась подписывать лишь одну кандидатуру на пост посла в ООН Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее словам, было малопродуктивным.Цулукиани считает, что президенту нужно поскорее нанять себе адвоката, так как после сказанного ей в интервью выиграть судебное разбирательство будет трудно.Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.\"Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту >>"Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции и в случае с неофициальными поездки президента в европейские страны и встречами с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, тея цулукиани, конституционный суд грузии