https://sputnik-georgia.ru/20220728/lider-gruzinskoy-mechty-obratilsya-k-poslu-ssha-268975312.html

Лидер "Грузинской мечты" обратился к послу США

Лидер "Грузинской мечты" обратился к послу США

По словам Кобахидзе, принципиально важно, чтобы общество знало, на какой стороне посол 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T21:23+0400

2022-07-28T21:23+0400

2022-07-28T21:23+0400

политика

грузия

новости

бидзина иванишвили

сша

украина

грузинская мечта

европарламент

келли дегнан

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250319495_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_dad94d39d122afafb52de21b76b06652.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Важно, чтобы посол США в Грузии Келли Дегнан отмежевалась от предпринимаемых "радикальной оппозицией" шагов, которые направлены на поляризацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, поляризацию усугубляет резкая резолюция Европарламента по Грузии от 9 июня, которая среди прочего призывает Совет ЕС ввести индивидуальные санкции против основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".Олигархом Иванишвили называют также грузинская оппозиция и высшие должностные лица Украины и требуют введения санкций против него. Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>"Когда посол от этого не отмежевывается, это также усугубляет поляризацию. Исходя из этого, у каждого есть своя доля ответственности в усугублении поляризации в этой стране и в ее снижении, все должны действовать в соответствии с этой ответственностью", - сказал Кобахидзе.По его словам, принципиально важно, чтобы общество знало, посол стоит на стороне поляризации или деполяризации.Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты>>Более резкие посылы в адрес посла США у депутатов, которые ушли из "Грузинской мечты", чтобы, как они сказали, они могли предоставлять обществу больше информации и не ставили партию в неловкое положение. Часть оппозиции и неправительственных организаций расценили последние заявления этих депутатов, а также представителей правящей партии как нападки на посла страны, которая является стратегическим партнером Грузии. Более того, они заявили, что власти Грузии свернули с прозападного пути.

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, сша, украина, грузинская мечта, европарламент, келли дегнан, ираклий кобахидзе