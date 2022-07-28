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Лидер "Грузинской мечты" обратился к послу США
Лидер "Грузинской мечты" обратился к послу США
По словам Кобахидзе, принципиально важно, чтобы общество знало, на какой стороне посол 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T21:23+0400
2022-07-28T21:23+0400
2022-07-28T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Важно, чтобы посол США в Грузии Келли Дегнан отмежевалась от предпринимаемых "радикальной оппозицией" шагов, которые направлены на поляризацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, поляризацию усугубляет резкая резолюция Европарламента по Грузии от 9 июня, которая среди прочего призывает Совет ЕС ввести индивидуальные санкции против основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".Олигархом Иванишвили называют также грузинская оппозиция и высшие должностные лица Украины и требуют введения санкций против него. Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии>>"Когда посол от этого не отмежевывается, это также усугубляет поляризацию. Исходя из этого, у каждого есть своя доля ответственности в усугублении поляризации в этой стране и в ее снижении, все должны действовать в соответствии с этой ответственностью", - сказал Кобахидзе.По его словам, принципиально важно, чтобы общество знало, посол стоит на стороне поляризации или деполяризации.Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты>>Более резкие посылы в адрес посла США у депутатов, которые ушли из "Грузинской мечты", чтобы, как они сказали, они могли предоставлять обществу больше информации и не ставили партию в неловкое положение. Часть оппозиции и неправительственных организаций расценили последние заявления этих депутатов, а также представителей правящей партии как нападки на посла страны, которая является стратегическим партнером Грузии. Более того, они заявили, что власти Грузии свернули с прозападного пути.
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, сша, украина, грузинская мечта, европарламент, келли дегнан, ираклий кобахидзе
Лидер "Грузинской мечты" обратился к послу США
По словам Кобахидзе, принципиально важно, чтобы общество знало, на какой стороне посол
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Важно, чтобы посол США в Грузии Келли Дегнан отмежевалась от предпринимаемых "радикальной оппозицией" шагов, которые направлены на поляризацию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Нескончаемые разговоры о санкциях, попытка создания технического парламента и технические рабочие группы, которые созданы радикальной оппозицией, требование НПО об отставке правительства, анонсирование с сентября акций и т.д. - это шаги, направленные на поляризацию, и в это время важно, чтобы посол отмежевалась от (каждого такого шага - ред.)", - сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, поляризацию усугубляет резкая резолюция Европарламента по Грузии от 9 июня, которая среди прочего призывает Совет ЕС ввести индивидуальные санкции против основателя "Грузинской мечты", экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем".
Олигархом Иванишвили называют также грузинская оппозиция и высшие должностные лица Украины и требуют введения санкций против него.
"Когда посол от этого не отмежевывается, это также усугубляет поляризацию. Исходя из этого, у каждого есть своя доля ответственности в усугублении поляризации в этой стране и в ее снижении, все должны действовать в соответствии с этой ответственностью", - сказал Кобахидзе.
По его словам, принципиально важно, чтобы общество знало, посол стоит на стороне поляризации или деполяризации.
Более резкие посылы в адрес посла США у депутатов, которые ушли из "Грузинской мечты", чтобы, как они сказали, они могли предоставлять обществу больше информации и не ставили партию в неловкое положение.
Часть оппозиции и неправительственных организаций расценили последние заявления этих депутатов, а также представителей правящей партии как нападки на посла страны, которая является стратегическим партнером Грузии. Более того, они заявили, что власти Грузии свернули с прозападного пути.