https://sputnik-georgia.ru/20220727/ivanishvili-svyazal-svoi-problemy-s-credit-suisse-s-sobytiyami-v-gruzii--268921132.html

Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии

Иванишвили связал свои проблемы с Credit Suisse с событиями в Грузии

Адвокат Иванишвили и впредь будет давать разъяснения по судебному спору миллиардера с одним из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T12:53+0400

2022-07-27T12:53+0400

2022-07-27T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Проблемы со швейцарским банком Credit Suisse и события в Грузии связаны, но этим не стоит слишком обременять население, говорится в заявлении основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Иванишвили судится как непосредственно с Credit Suisse, так и с созданным им трастовым фондом Green Vals Trust. В первом случае дело касается потери 400 миллионов долларов с его страховой схемы в результате мошенничества одного из сотрудников банка, а во втором – отказа Green Vals Trust осуществить запрошенные выплаты.По словам экс-премьера страны, исходя из того, что Грузия практически преодолела сложную ситуацию и "непосредственная угроза войны миновала", он предпочитает оставить отношения со швейцарским банком "своей личной проблемой и не слишком обременять этой проблемой общество".При этом Иванишвили добавил, что уже неважно, на что он планировал потратить замороженные швейцарским банком деньги – на личные цели или на общественные нужды. Бидзина Иванишвили прервал молчание>>"Я бы предпочел, чтобы общество во всех случаях рассматривало проблему, созданную банком, как мою личную проблему", – заявил Иванишвили.Он напомнил о том, что его адвокат делал относительно подробные разъяснения по этому делу и продолжит делать их в будущем."Самое главное для меня то, что Грузия наконец сможет надлежащим образом выйти из сложнейшей ситуации и сохранить мир, а я сам позабочусь о своем личном вопросе и не буду пытаться загружать общество этой проблемой", – написал Иванишвили.Иванишвили: Грузию все еще пытаются втянуть в войну>>Трастовый фонд Green Vals Trust обосновал задержку выплаты "геополитической обстановкой в Восточной Европе". Что касается самого Credit Suisse (второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат), в марте Иванишвили выиграл суд на Бермудских островах против банка на сумму около 500 миллионов долларов, но тот подал апелляцию.Банковский спор ИванишвилиРанее адвокаты Иванишвили заявили, что 5 июля Credit Suisse отправил Иванишвили письмо, в котором говорится о резолюции Европарламента и отмечается, что это решение якобы наложило определенные обязательства на банк, и трастовый фонд больше не будет осуществлять выплаты без одобрения суда.Жесткая резолюция Европарламента и реакция "Грузинской мечты">>Бидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России – в два этапа в 2005 и 2011 годах – Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Дело о мошенничестве против экс-менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона было открыто в 2016 году. Позднее он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.Швейцарские СМИ отказались публиковать нарушения Credit Suisse в отношении Иванишвили>>В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам за мошенничество. В 2020 году он покончил с собой.

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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, европарламент, грузинская мечта, credit suisse