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Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты

Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты

Грузинские депутаты обвинили американского посла в поддержке и более того усилении воинственной риторики в Грузии 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T16:41+0400

2022-07-25T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Покинувшие правящую "Грузинскую мечту" депутаты обнародовали еще одно открытое письмо в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан - на этот раз с резкой критикой. Как отметили депутаты, важно было не допустить возникновения в грузинском обществе подозрений о том, что целью стратегического партнера Грузии может быть возвращение к власти бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и открытие второго фронта в Грузии для облегчения положения Украины. Депутаты напомнили о том, что они ждали ответа на вопрос, отмежевывается ли она от риторики "грузинских радикалов", их иностранных лоббистов и представителей властей Украины высшего ранга, направленной на открытие второго фронта в Грузии.Подтверждением этого депутаты назвали демонстративную встречу Дегнан с омбудсменом Нино Ломджария, которая ранее заявила, что предпочитает огонь от бомб отказу от введения санкций против России. При этом депутаты предположили, что вскоре американский посол встретится с главой финансируемой из США НПО "Международная прозрачность - Грузия" Экой Гигаури, которая сказала, что у России не хватит сил на несколько фронтов и поэтому Грузия должна воспользоваться "окном возможностей".Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии>>Кроме того, депутаты назвали примечательным сделанное послом США на днях заявление: "Как никогда важно, чтобы сейчас Грузия и Украина были едины против российской агрессии"."На фоне открытой поддержки воинственной риторики эта фраза окончательно укрепляет нашу уверенность в том, что поддержка проводимой радикалами кампании - это проявление не вашего политического субъективизма, а заранее продуманного плана", - сказано в открытом письме.Грузинскими радикалами депутаты назвали в том числе экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили, члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Зураба Чиаберашвили, члена партии "Лело для Грузии" Давида Усупашвили и других. "Я не оказывала давление на Иванишвили" – посол США ответила на обвинения депутата>>Говоря об украинских политиках, грузинские депутаты назвали советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова и других. Депутаты также прокомментировали реакцию Дегнан на скандальное заявление судьи Лаши Чхиквадзе о том, что после оглашения приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия с ним встретился сотрудник посольства США Кевин Бурк. Давления не было - посол США о скандальном заявлении грузинского судьи>>По словам судьи, Бурк сообщил ему, что посол интересуется причиной принятого им решения и особенно тем, почему было избрано лишение свободы. Чхиквадзе расценил это как требование отчитаться. Более того, Бурк сообщил ему, что его запланированная поездка в США отменена.В ответ посол сказала, США и Грузия – хорошие друзья, поэтому, в случае возникновения разногласий, вопросы обсуждаются как в личных беседах, так и посредством публичных заявлений. Она также заявила, что никто из сотрудников посольства США в Грузии не пытается оказывать давление на суд."Вы этот факт не опровергли и не оценили, чем окончательно закрепили уверенность в том, что информация, распространенная сначала "Национальным движением", а потом судьей - правда, и вы хотите преподнести такое грубое вмешательство в независимость суда как норму", - сказано в открытом письме.

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