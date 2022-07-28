https://sputnik-georgia.ru/20220728/pokinuvshie-gruzinskuyu-mechtu-deputaty-planiruyut-sozdanie-dvizheniya-268958531.html

Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты планируют создание движения

Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты планируют создание движения

В последнее время правящую партию Грузии покинули девять человек – депутаты парламента и районных сакребуло 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T12:21+0400

2022-07-28T12:21+0400

2022-07-28T12:44+0400

грузия

политика

новости

михаил кавелашвили

дмитрий хундадзе

созар субари

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251061021_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_716e338e75facb235bcafc94323684e1.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Трое депутатов парламента Грузии, покинувших в конце июня правящую "Грузинскую мечту", планируют создать новое общественное движение, заявил независимый депутат Михаил Кавелашвили в эфире телеканала "ПосТВ".Причиной ухода из "Грузинской мечты" Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем.По словам Кавелашвили, народ увидел, что он хозяин своей страны и никому ее не уступит."Большая часть населения нашей страны поняла, что страна принадлежит населению, и в этой ситуации им также нужен достойный партнер", – сказал Кавелашвили.Создание общественного движения важно для того, чтобы те, кто покинул "Грузинскую мечту" для того, чтобы быть более свободными в выражении своих мыслей, действовали скоординировано, сказал Субари в эфире телеканала "Имеди"."Иванишвили приоткрыл завесу тайны" - представители власти о письме экс-премьера>>"Мы находимся в контакте с теми членами сакребуло разных регионов, которые покинули партию, повторили тот же шаг... Но нет конкретного плана, нет движения, все делают какие-то заявления по-отдельности. Сейчас важно, чтобы эти люди из разных регионов встречались друг с другом, обменивались мнениями", – отметил Субари.При этом он добавил, что создание партии не планируется.После ухода из "Грузинской мечты" Хундадзе, Кавелашвили и Субари обнародовали не одно большое заявление о том, что есть "большие силы", которые хотят революции в Грузии – смены избранной народом власти людьми, ответственными за многие преступления в 2004-2012 годах. Эти же силы стремятся втянуть Грузию в войну. "Это мышеловка" - депутаты о статусе кандидата Грузии в ЕС>>"Грузинскую мечту" вслед за тремя депутатами парламента покинули зампредседателя фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Чиатура Ника Самхарадзе, зампредседателя сакребуло района Лагодехи Георгий Гамбашидзе, председатель сакребуло района Терджола Омар Джихвашвили, зампредседателя сакребуло района Ахалцихе Саба Кбилашили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Аспиндза Гия Челишвили, председатель фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Адигени Имеда Мгебришвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, михаил кавелашвили, дмитрий хундадзе, созар субари, грузинская мечта