https://sputnik-georgia.ru/20220729/gruziny-rodilis-ustavshimi-i-zhivut-chtoby-otdokhnut-269003323.html

Грузины родились уставшими и живут, чтобы отдохнуть!

Грузины родились уставшими и живут, чтобы отдохнуть!

Колумнист Sputnik Ксения Арабули попыталась понять, можно ли свыкнуться с грузинской неторопливостью и как получать от нее удовольствие 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T16:00+0400

2022-07-29T16:00+0400

2022-07-29T16:01+0400

аналитика

грузия

общество

колумнисты

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Иногда мне кажется, что выражение "Грузины родились уставшими и живут, чтобы отдохнуть" является самым верным для определения ритма жизни тбилисцев да и всех жителей Грузии.Когда я только сюда переехала, сразу столкнулась с тем, что бежала впереди времени, установленного здесь. В первые несколько недель мне стало казаться, что со мной что-то не так. Но потом поняла, что просто здесь ритм жизни другой. К которому, кстати, я до сих пор не могу привыкнуть.Сделать что-то срочно или быстро в большинстве случаев не представляется возможным. Ну, конечно, только если ты не в Доме Юстиции, там все в течение 15 минут. Если вы жили в России или на Украине, вы меня поймете, срочно — это значит еще вчера. Но только не здесь, здесь срочно — это послезавтра. И как бы вы ни старались обогнать или уменьшить этот срок, у вас не выйдет. А знаете почему? Потому что это и так слишком быстро!Есть у меня один товарищ, который переехал сюда на ПМЖ шесть лет назад. Мы познакомились практически сразу после моего переезда. Так вот после нескольких встреч со мной он с ухмылкой сказал:"Ты слишком активная для Грузии. Куда ты вечно несешься? Ты пойми, здесь все не так, правда. Здесь все монотонно, размеренно. Никто никуда не спешит. Если тебя куда-то приглашают к семи, лучше подойти к восьми, если придешь ровно в семь, час будешь сидеть одна. Я когда переехал, тоже, как ты, по привычке бегал и кружился. А теперь знаю, что на выполнение срочного задания у меня есть неделя. И кстати, я давно думаю о возвращении домой, но мне лень. Просто лень".То есть вы понимаете? Человек на таком расслабоне, что ему лень переезжать. Хотя, я думаю, здесь он серьезно лукавит. Но в чем-то он, безусловно, прав.Знаете, что удивляет больше всего? Все государственные учреждения работают с 10-11 часов, негосударственные тоже, бары, магазины, рестораны, открываются не раньше 11. При этом в 12 у всех обед, а заканчивают по меньшей мере в шесть, по большей — в семь. Это, наверное, было для меня главным удивлением и остается до сих пор. Когда ты всю жизнь работаешь с половины девятого утра и с ненормированным графиком, смотреть на такой режим немного странно.Половина моих знакомых встает с постели не раньше 11 часов. Кто-то не работает только потому, что там график. Есть и такие, кто не хочет тратить свое время, работая за 500 лари, считая это недостойной зарплатой и не имея ни лари в кармане. И вообще слово работа от слова раб! Это касается не только моих знакомых, но и доброй половины населения.После нескольких лет жизни здесь все эти нюансы стали не так резки для восприятия. Хотя что-то, если честно, даже немного раздражает и сегодня. Но с этим ничего нельзя сделать, и живя здесь, ты и сам постепенно привыкаешь никуда не торопиться и жить по течению. Ибо в чужой монастырь со своими правилами грех заходить.Когда-то я уверяла того самого товарища, что я к этому не привыкну никогда. Сегодня я могу смело заявить: ребята, я с вами!!! Пишущая в кровати в 10 утра Ксения Арабули.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2022

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аналитика, грузия, общество, колумнисты