https://sputnik-georgia.ru/20220729/metallurgicheskomu-zavodu-v-kutaisi-priostanovili-pravo-na-proizvodstvo-268972548.html

Металлургическому заводу в Кутаиси приостановили право на производство

Металлургическому заводу в Кутаиси приостановили право на производство

По словам местных жителей, завод работает без фильтров, из-за чего наносит вред здоровью людей 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T10:22+0400

2022-07-29T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Департамент по надзору окружающей среды Грузии на основе решения суда приостановил право на производство металлургическому заводу "Амбикон Стилс" в городе Кутаиси (Имерети), сообщает пресс-служба ведомства.В Кутаиси прошли акции местных жителей со слоганом "металлургический завод убивает". Они заявляли о загрязнении окружающей среды. По словам местных жителей, завод работает без фильтров, из-за чего наносит вред здоровью людей.Решение о приостановлении права на производство было принято после проведения инспектирования, которое показало, что деятельность компании наносит вред окружающей среде.Как предприятия Грузии внедряют в производство инновации – данные исследованияЗавод не сможет возобновить работу до тех пор, пока не приведет в соответствие процесс с технологическим циклом и не использует исправные фильтры.Как известно, очистка воздуха на предприятиях происходит с помощью специальных фильтров или же приборов. Именно они должны эффективно улавливать и удалять из рабочей зоны пыль и примеси различного рода. Это могут быть пылевые частицы, примеси ядовитых опасных газов и других химических элементов, масляные туманы, аэрозоли и так далее.Инспекторы регулярно будут контролировать процесс выполнения установленных заводу требований. В противном случае компания будет оштрафована от 10 тысяч (3,6 тысячи долларов) до 30 тысяч лари (10,8 тысячи долларов).Протесты кутаисцев против металлургического завода — заявление экологов>>Ранее в Департаменте по надзору окружающей среды Грузии заявили, что в марте и июне было проведено инспектирование на данном заводе. Компания была оштрафована за загрязнение окружающей среды.В конце марта инспекторы выявили невыполнение установленных условий заводом. 19 апреля был составлен соответствующий протокол правонарушения, и материалы были переданы для дальнейшего реагирования в суд. 26 июня суд признал виновным завод и оштрафовал на 45 тысяч лари (16,2 тысячи долларов).Жители Кутаиси обратились за помощью к власти и потребовали остановить работу завода до тех пор, пока предприятие не удовлетворит установленным нормам. По словам некоторых жителей, у детей возникли спазмы и чувство удушья, не помогали даже сильнодействующие лекарства и им становилось лучше только после того, как вывозили в другое место.

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