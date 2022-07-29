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Названо место встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции

Названо место встречи глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции

Встреча глав МИД должна была состояться в Баку 19 февраля прошлого года, однако была отменена 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В ближайшие дни состоится очередная, девятая по счету встреча министров иностранных дел Турции, Грузии и Азербайджана. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.По словам Чавушоглу, встреча пройдет в столице Азербайджана.Отметим, что трехсторонняя встреча глав МИД должна была состояться в Баку 19 февраля прошлого года, однако была отменена. Визит тогдашнего главы МИД Грузии Давида Залкалиани отложили на фоне отставки грузинского премьера Георгия Гахарии.Товарооборот в $3 млрд – Грузия и Турция переходят на новый уровень сотрудничества >>Последний раз стороны в таком формате встречались в декабре 2019 года. Азербайджан представлял глава МИД Эльмар Мамедъяров.В ходе встречи министры обсудили трехстороннее сотрудничество, проекты в области энергетики и транспорта с участием всех трех стран, текущие события в регионе и мире, а также рассмотрели план действий на 2020-2022 годы.Турция хочет использовать потенциал Грузии для транспортировки грузов >>Стороны также уделили особое внимание повышению потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и обсудили развитие транспортного коридора Европа-Азия.Впервые встреча в подобном формате прошла в 2012 году в турецком Трабзоне.

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