https://sputnik-georgia.ru/20220729/vse-gruzinskie-futbolnye-kluby-vybyli-iz-evrokubkov-268981331.html

Все грузинские футбольные клубы выбыли из еврокубков

Все грузинские футбольные клубы выбыли из еврокубков

Четыре грузинских клуба, которые стартовали в еврокубках, не смогли преодолеть квалификационные раунды и выбыли на ранней стадии 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T07:32+0400

2022-07-29T07:32+0400

2022-07-29T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В ответном матче второго квалификационного этапа Лиги конференций батумское "Динамо" принимало познаньский "Лех" и сыграло в ничью.Проиграв на выезде 0:5, чемпион Грузии не имел шансов выйти в третий круг, а противостояние имело значение только в плане престижа – батумцам нужно было побеждать психологически.Ника Квеквескири на этот раз играла в основном составе поляков, а Гиорги Цитаишвили был в резерве и вышел на замену.Батумское "Динамо" крупно проиграло в Польше в матче Лиги конференций >>В первом тайме "Динамо" не смогло воспользоваться моментами. Второй тайм начался хорошо, и они долго и безуспешно атаковали. Мате Вацадзе на 64-й минуте поразил ворота "Лехи".Поляки сравняли счет на 76-й минуте. Вышедший на замену Алан Червински дальним ударом забрал ворота "Динамо" после первого касания мяча.Батумское "Динамо" завершило матч вничью 1:1 и попрощалось с еврокубком, а Квеквескири и Цитаишвили сыграют с познаньским "Лехом" в третьем этапе лиги конференций."Динамо" Тбилиси прекратило выступление в еврокубках >>Ответный матч второго отборочного этапа конференции лиги "Сабуртало" провел против "Стяуа" в Бухаресте. За 12 минут до окончания напряженной борьбы тбилисский клуб был близок к выходу в следующую стадию, но в итоге потерпел поражение и не достиг цели.После победы в Тбилиси со счетом 1:0 тбилисский клуб "Сабуртало" ждала сложная игра и полный стадион в Бухаресте. "Стяуа" сумела открыть счет после подачи углового на 44-й минуте, и на перерыв команды ушли с преимуществом хозяев поля.В начале второго тайма "Стяуа" во второй раз поразила тбилисский гол. На 55-й минуте сильным ударом показал себя Малько Эджума, а на 69-й минуте нападающий Гурам Гоштелиани сократил разницу до 2:1.Общий счет сравнялся (2:2) и в Тбилиси вернулась надежда на выход в следующий этап. Румыны атаковали всей командой и оголили оборону, чем "Сабуртало" воспользовался и на 78-й минуте забил второй гол.Неудача еще одного клуба из Грузии: "Дила" выбыла из Лиги конференций >>Тбилисцы не смогли удержать необходимый для выхода в следующую стадию счет. Ровно через две минуты Коман вывел "Стяуа" вперед – 3:2. На 87-й минуте хозяева завоевали право на пенальти, которым воспользовался Ристо Радунович.На 89-й минуте атакующий полузащитник хозяев Андре Кордеа был удален с поля главным арбитром за грубость, но "Сабуртало" не смог спасти игру за короткое оставшееся время.Вице-чемпион Румынии выиграл со счетом 4:2, в сумме двух матчей – 4:3 и вышел в третий этап лиги конференции. "Сабуртало" выбыл из розыгрыша и, таким образом, евросезон для грузинских команд завершился на ранней стадии.

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