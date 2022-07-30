https://sputnik-georgia.ru/20220730/pomogayut-li-elektronnye-sigarety-brosit-kurit-novoe-issledovanie-268947618.html
Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование
Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование
Потребление электронных сигарет вызывает зависимость, особенно среди подростков, говорится в исследовании 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T20:31+0400
2022-07-30T20:31+0400
2022-07-30T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Электронные сигареты на самом деле не помогают человеку бросить курить, более того, они такие же опасные для здоровья, как и табачные изделия, таковы результаты исследования Национального центра эпидемиологии и здоровья населения Австралии.Результаты исследования австралийских коллег публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.В исследовании отмечено, что потребление электронных сигарет увеличивает риск повреждения легких, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других серьезных заболеваний.Исследование также показало, что потребитель электронных сигарет в три раза больше курит, чем лица, курящие традиционный табак."Заботься о своем здоровье и о здоровье окружающих, скажи нет любому табачному продукту", – говорится в сообщении центра.В исследовании подчеркнуто, что стандартные жидкости для электронных сигарет включают воду, пропиленгликоль и растительный глицерин, они часто содержат ароматизаторы и никотин в форме свободного основания или соли.Глава Минфина Грузии пожаловался на проблемы с электронными сигаретами >>Во время использования электронных сигарет человек вдыхает сложный набор химических веществ. Токсикологический анализ показал, что выбросы электронных сигарет без никотина содержат 243 химических вещества. Из них 38 являлись ядовитыми.Курение и ГрузияПарламент Грузии сегодня принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний.Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта наказывается штрафом в размере 200 лари (65 долларов).В Грузии не везде используют знаки о запрете курения – исследование >>Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года.На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам >>На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения: в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.
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в мире, новости, общество, антитабачное законодательство, антитабачная политика, электронные сигареты
Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование
Потребление электронных сигарет вызывает зависимость, особенно среди подростков, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Электронные сигареты на самом деле не помогают человеку бросить курить, более того, они такие же опасные для здоровья, как и табачные изделия, таковы результаты исследования Национального центра эпидемиологии и здоровья населения Австралии.
Результаты исследования австралийских коллег публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.
В исследовании отмечено
, что потребление электронных сигарет увеличивает риск повреждения легких, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других серьезных заболеваний.
Потребление электронных сигарет вызывает зависимость, особенно среди подростков. Часто встречаются такие случаи, когда человек одновременно курит и электронную сигарету, и обычный табак, что вдвойне опасно для здоровья.
Исследование также показало, что потребитель электронных сигарет в три раза больше курит, чем лица, курящие традиционный табак.
"Заботься о своем здоровье и о здоровье окружающих, скажи нет любому табачному продукту", – говорится в сообщении центра.
В исследовании подчеркнуто, что стандартные жидкости для электронных сигарет включают воду, пропиленгликоль и растительный глицерин, они часто содержат ароматизаторы и никотин в форме свободного основания или соли.
Во время использования электронных сигарет человек вдыхает сложный набор химических веществ. Токсикологический анализ показал, что выбросы электронных сигарет без никотина содержат 243 химических вещества. Из них 38 являлись ядовитыми.
Курение и Грузия
Парламент Грузии сегодня принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний.
Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта наказывается штрафом в размере 200 лари (65 долларов).
Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года.
На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения: в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.