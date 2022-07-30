https://sputnik-georgia.ru/20220730/pomogayut-li-elektronnye-sigarety-brosit-kurit-novoe-issledovanie-268947618.html

Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование

Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование

Потребление электронных сигарет вызывает зависимость, особенно среди подростков, говорится в исследовании 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T20:31+0400

2022-07-30T20:31+0400

2022-07-30T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Электронные сигареты на самом деле не помогают человеку бросить курить, более того, они такие же опасные для здоровья, как и табачные изделия, таковы результаты исследования Национального центра эпидемиологии и здоровья населения Австралии.Результаты исследования австралийских коллег публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.В исследовании отмечено, что потребление электронных сигарет увеличивает риск повреждения легких, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других серьезных заболеваний.Исследование также показало, что потребитель электронных сигарет в три раза больше курит, чем лица, курящие традиционный табак."Заботься о своем здоровье и о здоровье окружающих, скажи нет любому табачному продукту", – говорится в сообщении центра.В исследовании подчеркнуто, что стандартные жидкости для электронных сигарет включают воду, пропиленгликоль и растительный глицерин, они часто содержат ароматизаторы и никотин в форме свободного основания или соли.Глава Минфина Грузии пожаловался на проблемы с электронными сигаретами >>Во время использования электронных сигарет человек вдыхает сложный набор химических веществ. Токсикологический анализ показал, что выбросы электронных сигарет без никотина содержат 243 химических вещества. Из них 38 являлись ядовитыми.Курение и ГрузияПарламент Грузии сегодня принял поправки в "Закон о контроле табака" в декабре 2021 года. Закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний.Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта наказывается штрафом в размере 200 лари (65 долларов).В Грузии не везде используют знаки о запрете курения – исследование >>Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года.На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам >>На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения: в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.

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в мире, новости, общество, антитабачное законодательство, антитабачная политика, электронные сигареты