https://sputnik-georgia.ru/20220624/v-gruzii-ne-vezde-ispolzuyut-znaki-o-zaprete-kureniya---issledovanie-267791584.html

В Грузии не везде используют знаки о запрете курения – исследование

В Грузии не везде используют знаки о запрете курения – исследование

По-прежнему наблюдается незакрытое размещение табачных изделий внутри торгового объекта, говорится в результатах исследования 24.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-24T07:01+0400

2022-06-24T07:01+0400

2022-06-24T08:16+0400

грузия

новости

общество

закон "о контроле табака"

нпо "альянс контроля табака"

антитабачная политика

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Многие учреждения Грузии до сих пор не признают необходимости размещать таблички о запрете курение, говорится в исследовании Альянса по контролю табакокурения.Альянс публикует результаты своего ежемесячного мониторинга соблюдения закона "о борьбе против табака". В рамках государственной программы по укреплению здоровья, в целях усиления законодательства о потреблении табака, согласно ежемесячному мониторингу, реализация табачного законодательства была оценена в 600 различных учреждениях (192 – в Тбилиси, 408 – в регионах), где курение запрещено законом.Мониторинг проводился в медицинских, общественных, государственных, образовательных, гостиничных и общественных учреждениях.По данным мониторинга, самый высокий уровень нарушений в общественных (71,1%) и медицинских учреждениях (56,6%).Представители альянса также проверяли факты нарушения правил продажи табачных изделий в торговых точках. По-прежнему наблюдается незакрытое размещение табачных изделий внутри торгового объекта.Антитабачный альянс Грузии снова бьет тревогу: причина - альтернатива сигаретам >>На этот раз уровень заметного размещения также в значительной степени обусловлен уличными и рыночными прилавками, где сигареты размещены на видном месте.В ходе мониторинга были выявлены факты рекламы табачных изделий на наружных фасадах торговых объектов. По большей части это относится к рекламе табака для "самокруток". Таких случаев достаточно мало и они наблюдались в 2,2% случаев проверенных учреждений.Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых пачках >>"Реклама табака была обнаружена внутри 0,2% проверенных объектов", – говорится в мониторинге, проведенном Альянсом по борьбе с табаком.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.

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грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака", антитабачная политика