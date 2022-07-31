https://sputnik-georgia.ru/20220731/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-vyskazalsya-o-planakh-saakashvili-uyti-iz-politiki-269056468.html

Вице-спикер парламента Грузии высказался о планах Саакашвили уйти из политики

Вице-спикер парламента Грузии высказался о планах Саакашвили уйти из политики

Даже если Саакашвили уйдет из политики, это ничего не изменит, если его команда не поменяет свою стратегию и отношение к ситуации, заявил вице-спикер 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T19:33+0400

2022-07-31T19:33+0400

2022-07-31T19:33+0400

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георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает наказание за совершенные преступления, а не из-за участия или неучастия в политике, заявил вице-спикер парламента Грузии, член правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.Накануне адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани в эфире телеканала "Имеди" заявил, что Михаил Саакашвили покидает грузинскую политику и основанную им партию "Единое национальное движение".По словам вице-спикера, даже если Саакашвили уйдет из политики, это ничего не изменит, если его команда не поменяет свою стратегию и отношение к ситуации."Думаю, не имеет значения, существует Саакашвили в политике или остается вне политики, если стратегия его команды остается стратегией революции, стратегией дестабилизации, которая сформировалась под его руководством. Если это останется в политическом спектре, что бы ни говорил Саакашвили и даже если он в действительности уйдет из политики, это ничего не изменит", - заявил Вольский.Как подчеркнул депутат, самое главное – это отношение сил к политической ситуации.Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат >>Между тем, лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", соратник Саакашвили Ника Мелия заявил, что заявление об уходе экс-президента из политики и основанной им партии не что иное как "стратегия адвокатов".Саакашвили, отбывающего наказание по двум уголовным делам, этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость полноценного стационарного лечения. Из клиники и до этого из тюрьмы экс-президент Грузии не раз делал политические заявления.Семья экс-президента недовольна его лечением. Мать осужденного экс-президента Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья ее сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики >>Между тем, в Минздраве Грузии заявили, что к ним не поступало запроса о привлечении иностранных специалистов.Точного диагноза привлеченные семьей независимые врачи не называют. По словам невролога Отара Тоидзе, у экс-президента "букет" заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, георгий вольский