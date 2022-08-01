https://sputnik-georgia.ru/20220801/aviakatastrofa-v-gudauri---mvd-gruzii-dalo-razyasneniya-269077162.html

Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения

Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения

МВД подчеркнуло, что вертолеты Погранполиции детально осматриваются при каждом взлете 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T12:31+0400

2022-08-01T12:31+0400

2022-08-01T13:57+0400

происшествия

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гудаури

ми-8

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. В некоторых СМИ и соцсетях распространяют неправильную информацию о причинах крушения вертолета, вылетевшего в Гудаури (Восточная Грузия) на поиски парапланеристов, говорится в заявлении департамента стратегических коммуникаций МВД.Трагедия произошла 29 июля. Вертолет погранполиции МВД отправили в Гудаури для спасения упавших с парапланом людей, но он потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана находится в больнице с сотрясением мозга и сложным переломом ноги.Во время крушения на борту находились летчики и борттехники полковник Заза Лория, подполковник Леван Чохели, майор Дмитрий Каадзе и лейтенант Андро Куджошвили, которые были профессионалами высокого уровня.Бортом управлял заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции МВД по летной подготовке полковник Заза Лория, который был летчиком с 1992 года и в течение многих лет командовал вертолетной эскадрильей."Под руководством полковника Зазы Лория за эти годы было проведено множество сложных спасательных операций, и он спас множество жизней", - говорится в заявлении.МВД также подчеркнуло, что вертолеты Погранполиции детально осматриваются при каждом взлете, пилотам запрещено управлять технически неисправным вертолетом."Стоит отметить, что в 2019-2022 годах Авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен, что подразумевает, что все вертолеты регламентированы, исправны и обновлены", - говорится в заявлении.Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями>>В марте 2022 года пограничная полиция в полном соответствии с нормами законодательства Грузии, на основании постановления правительства, в соответствии с международными правилами авиационной безопасности и руководством авиационно-технического обслуживания, закупила два комплекта хвостовых винтов для двух российских вертолетов МИ-8 МТВ-1, находящихся на балансе пограничной позиции.Старые хвостовые винты были заменены на новые на обоих вертолетах.МВД также пояснило, почему во время спасательных операций не используются французские вертолеты "Супер пума" (Super Puma) - на балансе Погранполиции два таких вертолета."(Вертолеты - ред.) были закуплены в 2011 году без необходимого оборудования для спасательных функций. Именно поэтому "Супер Пума" нельзя использовать в поисково-спасательных операциях (для эвакуации людей или тушения пожаров)", - говорится в заявлении.Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное>>Министерство особо выделило одну "Супер Пуму", изготовленную на заказ, с высококлассным салоном и дизайном, которая использовалась исключительно для перевозки высокопоставленных должностных лиц.Там же отмечено, что в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах используется вертолет МИ-8, у которого есть специальное спасательное оборудование.МВД также опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что один вертолет "Супер Пума" застрял в Кахети. По данным министерства, он вывезен с охраняемого участка Лагодехи и дислоцирован на базе главного дивизиона авиации специального назначения."Однозначно хотим отметить, что в авиации специального назначения пограничной полиции работают лучшие, профессиональные пилоты и борттехники высокого уровня, которые два раза в год проходят специальную переподготовку", - сказано в заявлении.В связи с трагедией в Гудаури было незамедлительно начато расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.

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