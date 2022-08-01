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Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения
Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения
МВД подчеркнуло, что вертолеты Погранполиции детально осматриваются при каждом взлете 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T12:31+0400
2022-08-01T12:31+0400
2022-08-01T13:57+0400
происшествия
грузия
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гудаури
ми-8
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. В некоторых СМИ и соцсетях распространяют неправильную информацию о причинах крушения вертолета, вылетевшего в Гудаури (Восточная Грузия) на поиски парапланеристов, говорится в заявлении департамента стратегических коммуникаций МВД.Трагедия произошла 29 июля. Вертолет погранполиции МВД отправили в Гудаури для спасения упавших с парапланом людей, но он потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана находится в больнице с сотрясением мозга и сложным переломом ноги.Во время крушения на борту находились летчики и борттехники полковник Заза Лория, подполковник Леван Чохели, майор Дмитрий Каадзе и лейтенант Андро Куджошвили, которые были профессионалами высокого уровня.Бортом управлял заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции МВД по летной подготовке полковник Заза Лория, который был летчиком с 1992 года и в течение многих лет командовал вертолетной эскадрильей."Под руководством полковника Зазы Лория за эти годы было проведено множество сложных спасательных операций, и он спас множество жизней", - говорится в заявлении.МВД также подчеркнуло, что вертолеты Погранполиции детально осматриваются при каждом взлете, пилотам запрещено управлять технически неисправным вертолетом."Стоит отметить, что в 2019-2022 годах Авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен, что подразумевает, что все вертолеты регламентированы, исправны и обновлены", - говорится в заявлении.Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями>>В марте 2022 года пограничная полиция в полном соответствии с нормами законодательства Грузии, на основании постановления правительства, в соответствии с международными правилами авиационной безопасности и руководством авиационно-технического обслуживания, закупила два комплекта хвостовых винтов для двух российских вертолетов МИ-8 МТВ-1, находящихся на балансе пограничной позиции.Старые хвостовые винты были заменены на новые на обоих вертолетах.МВД также пояснило, почему во время спасательных операций не используются французские вертолеты "Супер пума" (Super Puma) - на балансе Погранполиции два таких вертолета."(Вертолеты - ред.) были закуплены в 2011 году без необходимого оборудования для спасательных функций. Именно поэтому "Супер Пума" нельзя использовать в поисково-спасательных операциях (для эвакуации людей или тушения пожаров)", - говорится в заявлении.Трагедия в горах Грузии: cостояние единственного выжившего стабильное>>Министерство особо выделило одну "Супер Пуму", изготовленную на заказ, с высококлассным салоном и дизайном, которая использовалась исключительно для перевозки высокопоставленных должностных лиц.Там же отмечено, что в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах используется вертолет МИ-8, у которого есть специальное спасательное оборудование.МВД также опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что один вертолет "Супер Пума" застрял в Кахети. По данным министерства, он вывезен с охраняемого участка Лагодехи и дислоцирован на базе главного дивизиона авиации специального назначения."Однозначно хотим отметить, что в авиации специального назначения пограничной полиции работают лучшие, профессиональные пилоты и борттехники высокого уровня, которые два раза в год проходят специальную переподготовку", - сказано в заявлении.В связи с трагедией в Гудаури было незамедлительно начато расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, грузия, новости, гудаури, ми-8
Авиакатастрофа в Гудаури - МВД Грузии дало разъяснения
12:31 01.08.2022 (обновлено: 13:57 01.08.2022)
МВД подчеркнуло, что вертолеты Погранполиции детально осматриваются при каждом взлете
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. В некоторых СМИ и соцсетях распространяют неправильную информацию о причинах крушения вертолета, вылетевшего в Гудаури (Восточная Грузия) на поиски парапланеристов, говорится в заявлении департамента стратегических коммуникаций МВД.
Трагедия произошла 29 июля. Вертолет погранполиции МВД отправили в Гудаури для спасения упавших с парапланом людей, но он потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана находится в больнице с сотрясением мозга и сложным переломом ноги.
"Прежде всего, мы еще раз выражаем глубокую скорбь в связи с трагедией... Очень жаль, что нам приходится публиковать заявление на фоне трагедии, но лучше, чтобы широкая общественность знала проверенные и точные факты", - сказано в заявлении.
Во время крушения на борту находились летчики и борттехники полковник Заза Лория, подполковник Леван Чохели, майор Дмитрий Каадзе и лейтенант Андро Куджошвили, которые были профессионалами высокого уровня.
Бортом управлял заместитель начальника главного управления авиации специального назначения пограничной полиции МВД по летной подготовке полковник Заза Лория, который был летчиком с 1992 года и в течение многих лет командовал вертолетной эскадрильей.
"Под руководством полковника Зазы Лория за эти годы было проведено множество сложных спасательных операций, и он спас множество жизней", - говорится в заявлении.
МВД также подчеркнуло, что вертолеты Погранполиции детально осматриваются при каждом взлете, пилотам запрещено управлять технически неисправным вертолетом.
"Стоит отметить, что в 2019-2022 годах Авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен, что подразумевает, что все вертолеты регламентированы, исправны и обновлены", - говорится в заявлении.
В марте 2022 года пограничная полиция в полном соответствии с нормами законодательства Грузии, на основании постановления правительства, в соответствии с международными правилами авиационной безопасности и руководством авиационно-технического обслуживания, закупила два комплекта хвостовых винтов для двух российских вертолетов МИ-8 МТВ-1, находящихся на балансе пограничной позиции.
Старые хвостовые винты были заменены на новые на обоих вертолетах.
МВД также пояснило, почему во время спасательных операций не используются французские вертолеты "Супер пума" (Super Puma) - на балансе Погранполиции два таких вертолета.
"(Вертолеты - ред.) были закуплены в 2011 году без необходимого оборудования для спасательных функций. Именно поэтому "Супер Пума" нельзя использовать в поисково-спасательных операциях (для эвакуации людей или тушения пожаров)", - говорится в заявлении.
Министерство особо выделило одну "Супер Пуму", изготовленную на заказ, с высококлассным салоном и дизайном, которая использовалась исключительно для перевозки высокопоставленных должностных лиц.
Там же отмечено, что в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах используется вертолет МИ-8, у которого есть специальное спасательное оборудование.
МВД также опровергло распространенную в СМИ информацию о том, что один вертолет "Супер Пума" застрял в Кахети. По данным министерства, он вывезен с охраняемого участка Лагодехи и дислоцирован на базе главного дивизиона авиации специального назначения.
"Однозначно хотим отметить, что в авиации специального назначения пограничной полиции работают лучшие, профессиональные пилоты и борттехники высокого уровня, которые два раза в год проходят специальную переподготовку", - сказано в заявлении.
В связи с трагедией в Гудаури было незамедлительно начато расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.