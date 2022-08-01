https://sputnik-georgia.ru/20220801/deputat-vlasti-gruzii-zaklyuchili-sdelku-s-saakashvili-269091409.html
Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили
Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили
Элисашвили уверен, что решение Саакашвили пойдет на пользу как основанной им партии, так и стране 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T17:30+0400
2022-08-01T17:30+0400
2022-08-01T17:55+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ника мелия
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582238_626:0:4267:2048_1920x0_80_0_0_5066d3d2e66e8dac62ab367ff0c2ea41.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из грузинской политики говорит о том, что он заключил сделку с властями Грузии, заявил лидер партии "Граждане", депутат парламента Алеко Элисашвили.Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.Он отметил, что нельзя говорить только о том, что Саакашвили является героем. По словам депутата, Саакашвили вошел в историю как человек, который провел очень эффективные реформы, а также как человек, во время правления которого в тюрьмах страны был ад."Думаю, это какая-то сделка, которая пойдет на пользу стране. Если Саакашвили больше не будет вмешиваться в грузинскую политику, это будет хорошо. В Грузии в роли политического лидера он исчерпал себя", – отметил Элисашвили.Он резко раскритиковал Саакашвили за то, каким образом он спустя восемь лет вернулся на родину – на корабле, спрятавшись в трейлере с молочной продукцией. Трейлер спустили с судна, которое прибыло в грузинский порт Поти из Украины, 29 сентября 2021 года.Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат>>"Когда ты был дважды президентом, главнокомандующим и прокрадываешься со сметаной – это очень постыдный поступок", – сказал Элисашвили.Как пояснил адвокат Саакашвили Гелбахиани, причиной принятого экс-президентом решения уйти из политики и разорвать связи с "Единым национальным движением" является спасение и сохранение его жизни."Прежде всего, это не так", – сказал позже Ника Мелия, нынешний лидер основанной много лет назад Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Мелия расценил заявление адвоката как стратегию защиты. В противном случае, по словам Мелия, получается, что все, что он много месяцев обсуждал с Саакашвили, было ложью.Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики>>Между тем, несколькими днями ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего". По словам Эдуарда, его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии.Что касается требований родных экс-президента, представители ответственных за состояние здоровья Саакашвили ведомств не раз заявляли, что его лечат профессионалы и никакой необходимости в его поездке за рубеж нет. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582238_1081:0:3812:2048_1920x0_80_0_0_e30a2c5935ba2aa086052911389cf76f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, единое нацдвижение
Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили
17:30 01.08.2022 (обновлено: 17:55 01.08.2022)
Элисашвили уверен, что решение Саакашвили пойдет на пользу как основанной им партии, так и стране
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из грузинской политики говорит о том, что он заключил сделку с властями Грузии, заявил лидер партии "Граждане", депутат парламента Алеко Элисашвили.
Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.
"У меня укрепляется мнение о том, что между властями и Саакашвили состоялась сделка. Саакашвили ценой гарантий отправится на лечение и не будет вмешиваться в грузинскую политику, что станет оздоровлением в том числе для "Национального движения", – сказал Элисашвили в эфире "Палитра ТВ".
Он отметил, что нельзя говорить только о том, что Саакашвили является героем. По словам депутата, Саакашвили вошел в историю как человек, который провел очень эффективные реформы, а также как человек, во время правления которого в тюрьмах страны был ад.
"Думаю, это какая-то сделка, которая пойдет на пользу стране. Если Саакашвили больше не будет вмешиваться в грузинскую политику, это будет хорошо. В Грузии в роли политического лидера он исчерпал себя", – отметил Элисашвили.
Он резко раскритиковал Саакашвили за то, каким образом он спустя восемь лет вернулся на родину – на корабле, спрятавшись в трейлере с молочной продукцией. Трейлер спустили с судна, которое прибыло в грузинский порт Поти из Украины, 29 сентября 2021 года.
"Когда ты был дважды президентом, главнокомандующим и прокрадываешься со сметаной – это очень постыдный поступок", – сказал Элисашвили.
Как пояснил адвокат Саакашвили Гелбахиани, причиной принятого экс-президентом решения уйти из политики и разорвать связи с "Единым национальным движением" является спасение и сохранение его жизни.
"Прежде всего, это не так", – сказал позже Ника Мелия, нынешний лидер основанной много лет назад Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Мелия расценил заявление адвоката как стратегию защиты. В противном случае, по словам Мелия, получается, что все, что он много месяцев обсуждал с Саакашвили, было ложью.
Между тем, несколькими днями ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего". По словам Эдуарда, его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии.
"Мне Саакашвили не нравится с 2004 года. Я и сейчас не изменил отношения к нему, но за одно хочу его похвалить: молодец, что вырастил такого сына. Факт, что это сын Саакашвили, который очень смышленый и говорит заслуживающие внимание вещи. Он сказал, что Саакашвили больше не лидер будущего и исчерпал себя. Саакашвили должен признать это", – заявил Элисашвили.
Что касается требований родных экс-президента, представители ответственных за состояние здоровья Саакашвили ведомств не раз заявляли, что его лечат профессионалы и никакой необходимости в его поездке за рубеж нет.
Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.