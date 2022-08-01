https://sputnik-georgia.ru/20220801/deputat-vlasti-gruzii-zaklyuchili-sdelku-s-saakashvili-269091409.html

Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили

Депутат: власти Грузии заключили сделку с Саакашвили

Элисашвили уверен, что решение Саакашвили пойдет на пользу как основанной им партии, так и стране 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T17:30+0400

2022-08-01T17:30+0400

2022-08-01T17:55+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

ника мелия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Решение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили уйти из грузинской политики говорит о том, что он заключил сделку с властями Грузии, заявил лидер партии "Граждане", депутат парламента Алеко Элисашвили.Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.Он отметил, что нельзя говорить только о том, что Саакашвили является героем. По словам депутата, Саакашвили вошел в историю как человек, который провел очень эффективные реформы, а также как человек, во время правления которого в тюрьмах страны был ад."Думаю, это какая-то сделка, которая пойдет на пользу стране. Если Саакашвили больше не будет вмешиваться в грузинскую политику, это будет хорошо. В Грузии в роли политического лидера он исчерпал себя", – отметил Элисашвили.Он резко раскритиковал Саакашвили за то, каким образом он спустя восемь лет вернулся на родину – на корабле, спрятавшись в трейлере с молочной продукцией. Трейлер спустили с судна, которое прибыло в грузинский порт Поти из Украины, 29 сентября 2021 года.Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат>>"Когда ты был дважды президентом, главнокомандующим и прокрадываешься со сметаной – это очень постыдный поступок", – сказал Элисашвили.Как пояснил адвокат Саакашвили Гелбахиани, причиной принятого экс-президентом решения уйти из политики и разорвать связи с "Единым национальным движением" является спасение и сохранение его жизни."Прежде всего, это не так", – сказал позже Ника Мелия, нынешний лидер основанной много лет назад Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Мелия расценил заявление адвоката как стратегию защиты. В противном случае, по словам Мелия, получается, что все, что он много месяцев обсуждал с Саакашвили, было ложью.Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики>>Между тем, несколькими днями ранее сын экс-президента Эдуард Саакашвили сказал, что "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего". По словам Эдуарда, его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии.Что касается требований родных экс-президента, представители ответственных за состояние здоровья Саакашвили ведомств не раз заявляли, что его лечат профессионалы и никакой необходимости в его поездке за рубеж нет. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, единое нацдвижение