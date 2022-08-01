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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года
В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,05% 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T09:01+0400
2022-08-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2022 года повысился на 15,4% по сравнению с июнем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 20,8%, в том числе на продовольствие – на 17,1%, а в горнодобывающей цены снизились на 6,5%.В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,05%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика &gt;&gt;Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 20,1%, перерабатывающей промышленности – на 16,1%, в том числе на продукты питания – на 22%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне вырос на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 13,7%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 22,2%, в том числе на химическую продукцию – на 174,3%, а на изделия из металла – на 34,6%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия &gt;&gt;Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 6,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 9,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июне 2022 года составил 12,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 21,8%. В июне, по сравнению с маем, уровень инфляции составил 0,2%.
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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

09:01 01.08.2022
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПредприятие по производству стекла и пластика
Предприятие по производству стекла и пластика - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,05%
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июне 2022 года повысился на 15,4% по сравнению с июнем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 20,8%, в том числе на продовольствие – на 17,1%, а в горнодобывающей цены снизились на 6,5%.
В июне, по сравнению с маем, цены на промышленную продукцию снизились на 0,05%, сообщает "Сакстат".

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июне на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Инфляция в Грузии по-прежнему на высоком уровне – новая статистика >>
Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 20,1%, перерабатывающей промышленности – на 16,1%, в том числе на продукты питания – на 22%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июне вырос на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 13,7%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 22,2%, в том числе на химическую продукцию – на 174,3%, а на изделия из металла – на 34,6%.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – чем торгует Грузия >>
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 6,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 9,1%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в июне 2022 года составил 12,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 21,8%. В июне, по сравнению с маем, уровень инфляции составил 0,2%.
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