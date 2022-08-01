https://sputnik-georgia.ru/20220801/meliya-vydal-taktiku-advokatov-saakashvili---mnenie-lidera-gruzinskoy-mechta-269102704.html
Мелия выдал тактику адвокатов Саакашвили – мнение лидера "Грузинской мечты"
Мелия выдал тактику адвокатов Саакашвили – мнение лидера "Грузинской мечты"
Грузинское общество уже устало от темы перевода Саакашвили в клинику за границу, заявил депутат 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T22:55+0400
2022-08-01T22:55+0400
2022-08-01T23:32+0400
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политика
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ника мелия
михаил саакашвили
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Это простой тактический маневр, который выдал лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, так председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе оценил распространенную информацию о возможном уходе из грузинской политики бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление адвоката экс-президента Михаила Саакашвили о его уходе из грузинской политики и "Единого национального движения" стратегией защиты.По его словам, комментарий Ники Мелия говорит о поляризации внутри самой крупной оппозиционной партии Грузии."Интересно, почему формальный председатель Никанор Мелия рассказал вам эту тайну? Это говорит о том, что внутри партии очень серьезный раскол и на самом деле внутри "Национального движения" поляризация", – сказал Кобахидзе.Как отметил председатель "Грузинской мечты", грузинское общество уже устало от темы перевода Саакашвили в клинику за границу.Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики >>"Общество устало говорить обо всем этом. В Грузии 9 500 заключенных, 9 500 заключенных отбывают наказание, и подобный подход должен быть к любому заключенному. Общество уже устало от этого бессмысленного разговора", – сказал Кобахидзе.Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.В свою очередь представители ответственных за состояние здоровья Саакашвили ведомств не раз заявляли, что его лечат профессионалы и никакой необходимости в его поездке за рубеж нет.Бокерия назвал моральной катастрофой то, что Саакашвили – лицо "Нацдвижения" >>Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, политика, новости, ника мелия, михаил саакашвили, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
Мелия выдал тактику адвокатов Саакашвили – мнение лидера "Грузинской мечты"
22:55 01.08.2022 (обновлено: 23:32 01.08.2022)
Грузинское общество уже устало от темы перевода Саакашвили в клинику за границу, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Это простой тактический маневр, который выдал лидер "Единого национального движения" Ника Мелия, так председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе оценил распространенную информацию о возможном уходе из грузинской политики бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление адвоката экс-президента Михаила Саакашвили о его уходе из грузинской политики и "Единого национального движения" стратегией защиты.
"Формальный председатель "Национального движения" Никанор Мелия в действительности разгласил тактику, которая на самом деле есть у адвокатов Саакашвили, они говорят о том, что Саакашвили больше не хочет грузинской политики, даже не говорит об этом больше – это простой тактический маневр со стороны адвокатов, что понятно", – сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, комментарий Ники Мелия говорит о поляризации внутри самой крупной оппозиционной партии Грузии.
"Интересно, почему формальный председатель Никанор Мелия рассказал вам эту тайну? Это говорит о том, что внутри партии очень серьезный раскол и на самом деле внутри "Национального движения" поляризация", – сказал Кобахидзе.
Как отметил председатель "Грузинской мечты", грузинское общество уже устало от темы перевода Саакашвили в клинику за границу.
"Общество устало говорить обо всем этом. В Грузии 9 500 заключенных, 9 500 заключенных отбывают наказание, и подобный подход должен быть к любому заключенному. Общество уже устало от этого бессмысленного разговора", – сказал Кобахидзе.
Решение Саакашвили 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.
В свою очередь представители ответственных за состояние здоровья Саакашвили ведомств не раз заявляли, что его лечат профессионалы и никакой необходимости в его поездке за рубеж нет.
Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.